Какие летние цветы сеют в декабре: знают не все дачники

Начало зимы – лучшая пора для проращивания летних цветов. Ошибочно считать, что в декабре садоводам совсем нечем заняться. В этот период самое время подготовить семена к посеву. Можно начать выращивать рассаду на предстоящий сезон.

Видео дня

Сеять можно медленно прорастающие растения. У некоторых цветов период от посева до начала цветения составляет 130–200 дней. Так что, посеяв их зимой, уже к началу лета можно будет наслаждаться цветением. OBOZ.UA рассказывает, какие цветы можно начать проращивать в декабре.

Бегония

Бегонию сеют в середине декабря, чтобы уже в мае начинать пересадку в грунт. Бегонии нужна хорошо увлажненная почва. Лучше всего взять смесь песка, торфа и листовой земли (в соотношении 1:1:2). После посадки субстрат следует накрыть пленкой.

Сеянцы начнут прорастать примерно неделю, но накрытие убирают постепенно – сначала на полчаса в день. Семена должны привыкнуть к температуре окружающей среды и свежему воздуху. До мая можно высаживать рассаду в открытый грунт.

Гвоздика Шабо

Этот вид гвоздик начнет цвести только через 5-6 месяцев после посева, поэтому сеять их следует не позже декабря. Для выращивания рассады нужно взять небольшой контейнер, сделать в грунте бороздки до 3 мм при расстоянии в 2-2,5 см между ними.

Разложив семена, следует присыпать его сверху речным песком. Последний шаг – накрыть пленкой и поставить на подоконник. Оптимальная температура для гвоздики составляет примерно 20 °C, а после появления всходов пленку нужно убирать. Полезными будут специальные фитолампы, ведь при недостатке света растения вытянутся вверх и станут хрупкими.

Эустома

Эустоме нужно 5 месяцев, чтобы начать цвести. Для этого растения лучше взять перлит. Раз в полторы недели посевы следует тщательно опрыскивать и проветривать. Высаживать в открытую почву можно будет уже в мае.

Пеларгония

Зимой пеларгонии может потребоваться дополнительное освещение. Принцип посева стандартный, только сверху нужно немного посыпать землей. Почву нужно регулярно поливать, чтобы всходы росли крепкими.

Обратите внимание, что перед посевом с семян необходимо снять чешуйки и слегка нарушить оболочку. Это несколько ускорит процесс произрастания.

Гелениум осенний

Гелениумы можно сеять до конца декабря. Это неприхотливое растение – семена прорастают в любом субстрате. Гелениумам нужно достаточно света и воды. Через месяц после появления первых всходов, рассаду следует пересадить в отдельные горшки. В начале мая можно начать высадку в открытый грунт.

Примула

Примула начнет цвести уже в начале лета, если проращивать рассаду в декабре. Семена сперва нужно положить на мокрую салфетку, а затем пересадить в смесь песка, торфа и листовой земли. Через 15-20 дней появятся всходы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие садовые растения нужно обязательно укрывать на зиму.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.