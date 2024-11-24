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Какие летние цветы сеют в декабре: знают не все дачники

Алина Милсент
NewsLife
3 минуты
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Какие летние цветы сеют в декабре: знают не все дачники

Начало зимы – лучшая пора для проращивания летних цветов. Ошибочно считать, что в декабре садоводам совсем нечем заняться. В этот период самое время подготовить семена к посеву. Можно начать выращивать рассаду на предстоящий сезон.

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Сеять можно медленно прорастающие растения. У некоторых цветов период от посева до начала цветения составляет 130–200 дней. Так что, посеяв их зимой, уже к началу лета можно будет наслаждаться цветением. OBOZ.UA рассказывает, какие цветы можно начать проращивать в декабре.

Бегония

Какие летние цветы сеют в декабре: знают не все дачники

Бегонию сеют в середине декабря, чтобы уже в мае начинать пересадку в грунт. Бегонии нужна хорошо увлажненная почва. Лучше всего взять смесь песка, торфа и листовой земли (в соотношении 1:1:2). После посадки субстрат следует накрыть пленкой.

Сеянцы начнут прорастать примерно неделю, но накрытие убирают постепенно – сначала на полчаса в день. Семена должны привыкнуть к температуре окружающей среды и свежему воздуху. До мая можно высаживать рассаду в открытый грунт.

Гвоздика Шабо

Какие летние цветы сеют в декабре: знают не все дачники

Этот вид гвоздик начнет цвести только через 5-6 месяцев после посева, поэтому сеять их следует не позже декабря. Для выращивания рассады нужно взять небольшой контейнер, сделать в грунте бороздки до 3 мм при расстоянии в 2-2,5 см между ними.

Разложив семена, следует присыпать его сверху речным песком. Последний шаг – накрыть пленкой и поставить на подоконник. Оптимальная температура для гвоздики составляет примерно 20 °C, а после появления всходов пленку нужно убирать. Полезными будут специальные фитолампы, ведь при недостатке света растения вытянутся вверх и станут хрупкими.

Эустома

Какие летние цветы сеют в декабре: знают не все дачники

Эустоме нужно 5 месяцев, чтобы начать цвести. Для этого растения лучше взять перлит. Раз в полторы недели посевы следует тщательно опрыскивать и проветривать. Высаживать в открытую почву можно будет уже в мае.

Пеларгония

Какие летние цветы сеют в декабре: знают не все дачники

Зимой пеларгонии может потребоваться дополнительное освещение. Принцип посева стандартный, только сверху нужно немного посыпать землей. Почву нужно регулярно поливать, чтобы всходы росли крепкими.

Обратите внимание, что перед посевом с семян необходимо снять чешуйки и слегка нарушить оболочку. Это несколько ускорит процесс произрастания.

Гелениум осенний

Какие летние цветы сеют в декабре: знают не все дачники

Гелениумы можно сеять до конца декабря. Это неприхотливое растение – семена прорастают в любом субстрате. Гелениумам нужно достаточно света и воды. Через месяц после появления первых всходов, рассаду следует пересадить в отдельные горшки. В начале мая можно начать высадку в открытый грунт.

Примула

Какие летние цветы сеют в декабре: знают не все дачники

Примула начнет цвести уже в начале лета, если проращивать рассаду в декабре. Семена сперва нужно положить на мокрую салфетку, а затем пересадить в смесь песка, торфа и листовой земли. Через 15-20 дней появятся всходы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие садовые растения нужно обязательно укрывать на зиму.

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