Недалеко и доступные цены: куда поехать украинцам на рождественскую ярмарку
Нет лучшего способа ощутить дух Рождества, чем отправиться на рождественскую ярмарку. Вокруг люди с праздничным настроением, пахнет глинтвейном и на каждом шагу продаются отличные подарки.
Едва ли не единственный существенный недостаток такого развлечения – это риск потратить слишком много денег. Именно поэтому издание Express опубликовало рейтинг самых дешевых рождественских ярмарок Европы, который составил одна из инвестиционных платформ. При этом учитывалась стоимость перелетов к месту назначения, цена на пиво, бутылку вина, ужин на двоих и расценки на проживание в гостиницах за одну ночь.
Возглавляет список польский город Познань, где на Старой рыночной площади проходит ежегодная ярмарка. Эта площадка может похвастаться дешевым и вкусным пивом и большим выбором недорогого вина.
В Познани вы можете посетить не только рождественский рынок; Другие достопримечательности включают Музей круассанов, HistoryLand (музей, подробно описывающий историю страны с помощью моделей LEGO) и потрясающий Познанский собор Святых Петра и Павла.
Городская рождественская ярмарка открывается здесь 19 ноября на Старой рыночной площади. Она состоит из около 70 прилавков, где продается все: от местных сувениров до традиционной праздничной еды и рождественских украшений.
В общем, список самых дешевых рождественских ярмарок в Европе получился следующим:
- Познань, Польша
- Саранда, Албания
- Крайова, Румыния
- Будапешт, Венгрия
- Монбельяр, Франция
- Рига, Латвия
- Трир, Германия
- Прага, Чехия
- Мадейра, Португалия
- Говоне и Асти, Италия
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