Недалеко и доступные цены: куда поехать украинцам на рождественскую ярмарку

Нет лучшего способа ощутить дух Рождества, чем отправиться на рождественскую ярмарку. Вокруг люди с праздничным настроением, пахнет глинтвейном и на каждом шагу продаются отличные подарки.

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Едва ли не единственный существенный недостаток такого развлечения – это риск потратить слишком много денег. Именно поэтому издание Express опубликовало рейтинг самых дешевых рождественских ярмарок Европы, который составил одна из инвестиционных платформ. При этом учитывалась стоимость перелетов к месту назначения, цена на пиво, бутылку вина, ужин на двоих и расценки на проживание в гостиницах за одну ночь.

Возглавляет список польский город Познань, где на Старой рыночной площади проходит ежегодная ярмарка. Эта площадка может похвастаться дешевым и вкусным пивом и большим выбором недорогого вина.

В Познани вы можете посетить не только рождественский рынок; Другие достопримечательности включают Музей круассанов, HistoryLand (музей, подробно описывающий историю страны с помощью моделей LEGO) и потрясающий Познанский собор Святых Петра и Павла.

Городская рождественская ярмарка открывается здесь 19 ноября на Старой рыночной площади. Она состоит из около 70 прилавков, где продается все: от местных сувениров до традиционной праздничной еды и рождественских украшений.

В общем, список самых дешевых рождественских ярмарок в Европе получился следующим:

Познань, Польша Саранда, Албания Крайова, Румыния Будапешт, Венгрия Монбельяр, Франция Рига, Латвия Трир, Германия Прага, Чехия Мадейра, Португалия Говоне и Асти, Италия

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