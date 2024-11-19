Чувствительны к холоду: какие садовые растения нужно обязательно укрывать на зиму

Не все садовые растения обладают достаточной выносливостью, чтобы пережить морозную зиму. Последний месяц осени – не время для отдыха, ведь нужно успеть подготовить многолетники к холодам.

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Обычно начинать делать укрытие нужно, когда температура воздуха снижается до 5-7 °C. Пригодятся хвойные ветки, спанбонд, опавшие листья и мешковина. А вот полиэтилен для укрытия цветов использовать не стоит, потому что из-за недостаточной циркуляции воздуха растения могут погибнуть. OBOZ.UA рассказывает, что нужно укрывать в саду на зиму.

Гортензии

Гортензии – привередливые цветы, плохо переносящие морозы. Обязательно нужно накрывать крупнолистные сорта, чтобы не вымерзли их цветочные почки. Укутать на зиму можно метельчатые и древовидные сорта. Лучше сперва обустроить над растением каркас, а затем накрыть материалом с достаточной воздухопроницаемостью.

Ирисы

Ирисы очень чувствительны к морозам. Опытные садоводы советуют укрывать цветы на зиму хвойными ветвями, соломой, торфом или спанбондом.

Клематисы

Сначала клематисы следует снять с опор. Далее нужно выложить их на деревянный настил или подстелить хвойные ветки. Можно дополнительно обернуть растения спанбондом и засыпать листьями или хвоей.

Лаванда

Лаванда прекрасно переносит летнюю засуху, а вот зимой ей часто приходится туго. Растение происходит из южных регионов, поэтому очень чувствительно к понижению температуры. Селекционеры вывели несколько сортов, устойчивых к морозам, но если у вас не морозостойкая лаванда, придется на зиму ее накрыть. Можно связать растению ветки и накрыть хвойными ветвями или спанбондом.

Луковые цветы

Лилии, нарциссы, тюльпаны и другие луковые цветы лучше всего укрывать хвойными ветвями. А вот солому использовать не стоит, поскольку в ней могут завестись мыши.

Пионы

Самые чувствительные к морозам сорта древовидных пионов и гибридные виды. Обычные пионы совсем не боится понижения температуры, поэтому их можно оставлять на зиму без укрытия. Предварительно нужно удалить сухие листья, связать стебли, а затем накрыть мешковиной.

Рододендроны

Над рододендронами советуют сделать каркас. Ветви следует связать, а после установки каркаса накрыть его спанбондом.

Розы

Гибридные сорта могут не пережить зиму. Плетистую розу следует предварительно связать, уложить хвою и укрыть спанбондом. Для лучшей защиты сверху можно засыпать хвойными ветвями. Для кустовых роз обычно производят под каркасное укрытие, а штамбовые укутывают спанбондом или мешковиной. Для дополнительного утепления корневой системы после обрезки можно присыпать кусты торфом.

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