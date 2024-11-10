Когда и что сажать в ноябре: благоприятные даты

Казалось, активный сезон для огородников завершился. Самое главное в ноябре – подготовить многолетники к зиме, подпитать почву и сделать надежные укрытия. На самом деле последний месяц осени особенно важен для садово-огородных работ.

Видео дня

В ноябре можно посеять озимые культуры, чтобы получить ранний урожай в следующем сезоне. OBOZ.UA рассказывает, что можно посадить в ноябре и какие благоприятные даты для чеснока, лука и моркови.

Что такое посевной календарь

Огородники издавна использовали лунный посевной календарь, что подсказывал благоприятные и неблагоприятные дни для разных видов работ. Например, в фазу новолуния не советовали ничего сажать или вносить удобрения. Можно разве что произвести обрезку или профилактическую обработку в саду. А фаза щербатой Луны – лучший период для сбора урожая и подкормки почвы.

Благодаря воздействию фаз Луны на рост растений и соблюдению простых рекомендаций можно избежать периодов, когда работы в саду или огороде могут быть менее эффективными.

Фазы Луны в ноябре:

1 ноября – новая Луна;

2-14 ноября – растущая Луна;

15 ноября – полнолуние;

16-30 ноября – убывающая Луна.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в ноябре

Лучшими днями для садово-огородных работ являются: 3-7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 26-29 ноября.

А 1, 2, 8, 9, 16, 30 ноября не рекомендуется заниматься посевом и посадкой огородных культур.

В неблагоприятные для посадки дни можно завершить последние огородные работы в году:

убрать опавшие листья;

перекопать почву для борьбы с вредителями и улучшения его качества;

сделать обрезку деревьев и кустарников;

подготовить молодые саженцы.

Когда и что можно сеять в ноябре

Самыми благоприятными днями для посева озимых культур являются:

18-25 ноября – для моркови и свеклы, а также для салатов, шпината, укропа, петрушки и другой зелени;

18-12 ноября – для озимого лука и чеснока;

3-10 ноября – для перца, баклажанов, помидоров, огурцов, кабачков, тыквы и капусты;

10-15 ноября – для однолетников, многолетних и комнатных цветов;

17-19, 23 ноября – для луковичных и клубневых растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовить сад и огород к зимним морозам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.