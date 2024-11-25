Нашумевший сериал 'Извне' продлили еще на один сезон: когда выйдет

Фантастический сериал ужасов "Извне" от сети MGM+ неожиданно стал хитом TikTok на третьем сезоне своего существования. И платформа решила воспользоваться этим успехом и продлить шоу еще и на четвертый.

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Проект стартовал в 2022 году и сразу показал самые высокие рейтинги в истории MGM+ и привлек внимание Стивена Кинга. Как пишет Deadline, работа над следующей частью истории начнется в 2025 году, а выход новых серий ожидается в 2026 году.

По сюжету, герои оказываются в городке среди леса, покинуть который никто из них не в состоянии из-за страшных живущих вокруг существ, которые выходят наружу по ночам. Изоляция постепенно усиливает напряжение между людьми и разрушает их отношения, превращаясь в дополнительную угрозу. Продюсеры обещают, что в конце третьего сезона пленники городка начнут понимать, почему оказались в этой ловушке. Однако поможет ли им такое понимание выбраться?

Создатели шоу обещают, что четвертый сезон станет началом нового путешествия. Вопрос будет в том, приведет ли этот путь всех персонажей домой или углубит их еще сильнее в кошмар.

Главную роль в сериале "Извне" играет Гарольд Перрино. Он воплощает шерифа и фактического мэра города Бойда Стивенса, чьи драконовские правила помогают людям выжить. В каст шоу также входят Каталина Сандино Морено, Эйон Бейли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Шон Маджамдер и другие.

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