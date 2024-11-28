Каким будет iPhone 17 Pro: в сети рассекретили детали

Выход нового iPhone – важное событие в мире высоких технологий. Несмотря на то, что официальная презентация iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max ожидается в сентябре 2025 года, об этих гаджетах уже ходит много слухов.

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В сети появляется инсайдерская информация о том, какими могут быть премиум-модели. Детали рассказало издание MacRumors.

По предварительным данным, модели iPhone 17 Pro будут иметь алюминиевую раму. Напомним, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro имеют титановую рамку, а iPhone X к iPhone 14 Pro – из нержавеющей стали. Вероятно, задняя часть устройств будет иметь новый дизайн "частично алюминий, частично стекло".

Также ожидается, что гаджеты получат "больший прямоугольный выступ камеры", изготовленный из алюминия.

Важным обновлением станет чип A19 Pro. Эксперты говорят, что для iPhone 17 Pro будут использовать чип Apple A19 Pro следующего поколения, который будет изготовлен по новейшему 3-нм техпроцессу третьего поколения TSMC. Так что можно ожидать незначительного роста производительности и энергоэффективности по сравнению с текущими iPhone.

Обновлением будет и чип Wi-Fi 7, разработанный Apple. По слухам, по крайней мере, одна модель iPhone 17 получит чип Wi-Fi 7, разработанный Apple, а не Broadcom.

Все четыре модели iPhone 17 будут иметь обновленную 24-мегапиксельную фронтальную камеру (для сравнения: модели iPhone 16 оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой).

Для моделей iPhone 17 Pro будет обновлена ​​48-мегапиксельная основная камера.

Ранее в сети отмечалось, что Apple увеличила 12 ГБ оперативной памяти исключительно для iPhone 17 Pro Max, но сейчас говорят, что улучшение касается и iPhone 17 Pro. Это обновление должно помочь улучшить производительность Apple Intelligence и многозадачность.

Кстати, предварительно в отчете, посвященном ультратонкому iPhone 17 Air, говорится, что у iPhone 17 могут убрать SIM-карту. Известно, что смартфон будет очень тонким (5-6 мм) – это одна из причин того, что места для физической SIM-карты может просто не хватить. Подробнее читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что уже весной 2025 года Apple представит сразу пять гаджетов.

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