Какой праздник отмечают 29 октября в Украине

29 октября православные верующие чтят память Анастасии Римлянки. Именины празднуют Мартыны, Евгении, Викторы, Иваны, Анастасии, Марии, Анны.

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В мире отмечают Всемирный день борьбы с инсультом и Международный день псориаза, а в Украине – День работников службы вневедомственной охраны МВД. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 29 октября

29 октября по новоюлианскому календарю – день памяти Анастасии Римлянки. Анастасия родилась в III веке в зажиточной семье, но еще ребенком стала сиротой. Занималась девочкой женская община под наставничеством святой Софии. Это были жестокие времена гонений и преследований христиан, но Анастасия с детства воспитывалась в вере в Иисуса Христа. Когда девушке было 20 лет, ее привели к представителю власти, заставлявшему ее поклониться идолам. Анастасия стала мученицей, ведь не отреклась от веры. Сначала ее подвергли пыткам, а затем сожгли в огне.

В Украине 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД. История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял соответствующее постановление. При органах внутренних дел создавалась вневедомственная внешняя сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов независимо от их ведомственной принадлежности.

Всемирный день борьбы с инсультом возник в 2006 году под эгидой World Stroke Organization. Мероприятия дня посвящены информированию о профилактике и лечении инсульта, а также поддержке переживших инсульт.

Также в странах мира 29 октября отмечают:

День провозглашения Турецкой Республики;

Всемирный день врача ультразвуковой диагностики;

Международный день борьбы с отмыванием денег;

Международный день заботы и поддержки;

Национальный день овсянки в США;

Национальный день кошки в США.

Выдающиеся исторические события 29 октября

1390 – первый задокументированный в Париже суд за колдовство привел к осуждению и казни трех подсудимых.

1787 – в Праге состоялось первое исполнение оперы Моцарта "Дон Жуан".

1863 – в Женеве решили создать Международный Красный Крест.

1888 – подписана Константинопольская конвенция, которая гарантировала свободный морской проход через Суэцкий канал во время войны и мира.

1914 – победа Украинских сечевых стрелков в бою на горе Ключ под Сколе.

1914 – Османская империя вступила в Первую мировую войну.

1923 – Турция стала республикой после распада Османской империи.

1929 – Нью-Йоркская фондовая биржа потерпела крах, положив начало Великой депрессии.

1956 – начало Суэцкого кризиса: израильские войска вторгаются на Синайский полуостров и отвергают египетские войска обратно в Суэцкий канал.

1969 – первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET.

1971 – медики применили физиотерапию.

1998 – в США улетел в космос старейший астронавт планеты Джон Гленн (ему было 77 лет и 103 дня).

Родившийся 29 октября

1451 (другая версия – 1446) – Христофор Колумб, испанский мореплаватель, первооткрыватель Америки.

1882 – Жан Жироду, французский новеллист, эссеист, драматург и дипломат.

1910 – Альфред Джулс Эйер, британский философ.

1947 – Михаил Брозинский, украинский журналист, литератор.

1961 – Алексей Горбунов, украинский актер.

1971 – Вайнона Райдер, американская актриса.

1972 – Родион Лука, украинский яхтсмен, серебряный призер Олимпийских игр.

1981 – Руслан Ротань, украинский футболист и тренер.

В этот день умерли:

1783 – Жан Лерон д'Аламбер, французский философ-энциклопедист, физик, математик и механик.

1911 – Джозеф Пулитцер, американский журналист, именем которого назвали самую известную на Западе премию для журналистов.

1924 – Фрэнсис Годгсон Бернет, американская писательница. Классик английской детской литературы.

2001 – Григорий Чухрай, украинский кинорежиссер.

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