Какой праздник отмечают 3 декабря: календарь событий

Во вторник, 3 декабря, Православная церковь Украины чествует святого пророка Софонию и преподобного Иоанна Молчальника. День ангела сегодня отмечают Андрей, Гаврила, Георгий, Иван, Николай, Савва и Федор.

Видео дня

Какие еще праздники приходятся на 3 декабря, рассказывает OBOZ.UA. А также об исторических фигурах, родившихся в эту дату, и ключевых событиях прошлого, которые тоже случились в третий день декабря.

Какие праздники отмечаются 3 декабря

Международный день людей с инвалидностью – дата была введена в 1992 году и призвана привлечь внимание общества к проблемам людей, имеющих инвалидность, защите их прав, достоинства и благополучия. В этот день рассказывают, какие преимущества получает общество от участия таких людей в политической, социальной, экономической и культурной жизни. А еще призывают к человечности и милосердию друг к другу, особенно к самым незащищенным.

Всемирный день компьютерной графики – нарисованные на компьютере картинки и видео значительно обогатили культуру человечества. Ни один современный фильм уже невозможно представить хотя бы без минимального применения компьютерной графики.

День объятий – такой простой жест, как объятия, чрезвычайно универсален. Так мы делимся теплом, когда хотим утешить кого-то, разделяем радость, демонстрируем свою любовь и привязанность. Говорят, что ежедневные объятия позволяют существенно улучшить психологическое состояние человека. А еще это идеальный жест примирения. Поэтому обнимите сегодня кого-нибудь, кто вам дорог.

День подарков, сделанных собственноручно – это особый день, вдохновляющий людей создавать и дарить подарки ручной работы. Он отмечается 3 декабря каждого года и подчеркивает радость дарения чего-то личного и сделанного с любовью. Ведь каждая созданная вручную вещь уникальна и неповторима и полна настоящего тепла.

Всемирный день носухи – эти забавные носатые животные являются кузенами енотов. Но гораздо более коммуникабельными и темпераментными. Носухи очень активны, они постоянно находятся в поисках пищи, разнося при этом семена растений. А еще они улучшают почвы, перекапывая землю в поисках пищи и удобряя ее продуктами своей жизнедеятельности. Ну и просто посмотрите на этот полосатый, как у лемура, хвост!

Исторические события 3 декабря

1586 — в Англию из Колумбии впервые завезен картофель.

1775 — впервые поднят звездно-полосатый флаг США. Произошло это на борту морского судна "Альфред".

1818 — Иллинойс стал 21-м штатом Соединенных Штатов Америки.

1879 – Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал работу лампы накаливания (с угольной нитью, помещенной в вакуумную стеклянную колбу), она могла непрерывно гореть в течение 4 часов.

1910 – в Париже продемонстрировали первую неоновую лампу, изобретателем которой был французский физик Жорж Клод.

1912 — Болгарское царство, Королевство Греция, Королевство Сербия и Королевство Черногория подписали с Османской империей перемирие, которое положило конец Первой балканской войне.

1920 — польский сейм ликвидировал территориальную отдельность Галиции. Для обозначения этнической территории Восточной Галиции введен термин "Восточная Малопольща", исчезли из употребления слова "украинец", "украинский", вводились "русин", "русинский".

1932 — постановлением Совета Народных Комиссаров УССР запрещена торговля мясом и скотом в областях Украины, уклоняющихся от выполнения плана заготовки мяса. Постановление явилось одной из причин Голодомора 1933 года.

1959 – в Ленинграде сдали в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин".

1967 — Южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществил в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца.

1973 — американский "Пионер-10" стал первым космическим аппаратом, пролетевшим у Юпитера.

1976 - в Киеве сдан в эксплуатацию Московский мост через г. Днепр. Современное название – Северный мост.

1979 — Референдум в Иране одобрил проект конституции страны, которая закрепила курс на исламизацию общества: введена система шариатского судопроизводства, исламского образования, женщины теперь должны обязательно носить чадру.

1984 — произошла одна из крупнейших в истории промышленных катастроф — в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в г. Бхопал (Индия) погибли более 2000 человек, а 20 тысяч — потеряли зрение.

1989 – после двухдневной неофициальной встречи руководитель СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший заявили о завершении эпохи противостояния двух идеологических систем – "Холодной войны".

1989 — в городе Прудентополис (Бразилия) открыт памятник Тарасу Шевченко.

1991 – реагируя на результаты Всеукраинского референдума 1 декабря, президент СССР Михаил Горбачев в своем телевыступлении заявил: "Страна в опасности, Отчизна в опасности".

1991 – независимость Украины признала Венгерская Республика, посольство Венгрии в Киеве стало первым посольством иностранного государства в Украине.

1991 — распущен КГБ СССР.

1992 — отправлено первое SMS-сообщение.

1994 – Sony представила миру свою первую игровую консоль PlayStation.

1997 — подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.

2002 – в провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика) археологи открыли царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты.

2004 — Верховный Суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 были сфальсифицированы (действия Центральной избирательной комиссии признаны незаконными, а протокол ЦИК — недействительным).

2010 – ночью милиция и спецподразделение "Беркут" насильно демонтировали палаточный городок протестующих против нового Налогового кодекса Украины на Майдане Независимости в Киеве.

2012 — тайфун Бофа налетел на Филиппины, в результате чего погибли по меньшей мере 475 человек.

Родившиеся 3 декабря знаменитости

1596 — Николо Амати, итальянский скрипичный мастер, учитель мастеров Андреа Гварнери и Антонио Страдивари.

1616 – Джон Валлис, английский математик и криптограф, один из предшественников математического анализа, которому приписывают введение символа бесконечности.

1722 — Григорий Сковорода, выдающийся украинский просветитель, поэт и странствующий философ.

1753 — Сэмюэл Кромптон, британец, изобретатель прядильной машины.

1755 – Гилберт Стюарт, американский художник. Вместе с художником Джоном Копли считается основателем живописи США.

1793 – Кларксон Фредерик Стэнфилд, известный британский художник-маринист. Сын ирландского писателя, актера и моряка Джеймса Филда Стэнфилда.

1795 — Роуленд Хилл, британец, создатель современной почты. Его предложения по реформе почтовой службы (в частности о предварительной оплате) привели к появлению первой почтовой марки.

1820 — Томас Бичем, изобретатель слабительных таблеток.

1830 — Фредерик Лейтон, британский живописец и скульптор.

1857 — Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженевский), английский писатель польского происхождения, родом из Украины (Бердичев).

1864 — Герман Гейерманс, нидерландский писатель.

1877 — Степан Рудницкий, украинский географ, основатель украинской научной географии и географии Украины.

1879 — Кафу Нагаи, японский писатель, драматург и мемуарист. Представитель так называемой школы эстетов в японской литературе (роман "Соперницы").

1883 – Антон Веберн, австрийский композитор, дирижер.

1886 – Манне Сигбан, шведский физик, Нобелевский лауреат.

1895 — Анна Фрейд, дочь Зигмунда Фрейда, основательница детского психоанализа.

1908 — Анна Стэн, советская, немецкая, американская киноактриса украинского происхождения.

1911 — Нино Рота, итальянский композитор.

1924 — Джон Бекус, американский математик, создавший язык программирования Фортран.

1927 — Энди Уильямс, американский эстрадный певец.

1930 — Жан-Люк Годар, французский кинорежиссер и актер.

1931 — Иван Данилюк, украинский математик, первый директор Института прикладной математики и механики НАНУ.

1937 — Иван Слёта, украинский хоровой дирижер и композитор, народный артист Украины.

1948 — Кюрис Диана, французская актриса, режиссер.

1948 — Оззи Осборн, британский рок-певец, фронтмен группы Black Sabbath.

1960 — Дэрил Анна и Джулиана Мур, американские киноактрисы.

1968 — Брендан Фрейзер, американский и канадский актер театра, кино и телевидения.

1972 — Олег Ляшко, украинский политик.

1973 — Холли Мари Комбс, американская актриса.

1981 — Давид Вилья, испанский футболист.

1985 — Аманда Сайфред, американская актриса, певица и модель.

1987 — Андрей Любка, популярный украинский поэт, переводчик и эссеист.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный перечень зимних праздников Украины с новыми датами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.