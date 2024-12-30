Какой праздник отмечают 30 декабря: календарь событий

30 декабря – это день, наполненный историческими событиями, церковными праздниками и важными датами. Сегодняшняя дата имеет значение как в религиозном, так и в историческом контексте.

Видео дня

Этот день напоминает о важных вехах в истории Украины и мира. Это возможность осмотреться на прошлое, осознать важность мира, прогресса и культурного наследия, оставленного нашими предками.

Религиозные праздники 30 декабря

Православная церковь сегодня чествует:

Апостола из 70-ти Тимона, служившего епископом в Армении и пострадавший за веру.

Мученицу Анисию, пострадавшую от язычников из-за своей христианской веры.

Преподобную Феодору Кесарийскую – известную за благочестие и благотворительность.

Преподобную Феодору, которая посвятила свою жизнь молитвам и служению Богу.

Исторические события 30 декабря

1922 год – произошло образование СССР. Это событие стало началом нового этапа в истории многих народов, объединившихся в Союз Советских Социалистических Республик.

1999 год – Верховный Суд Украины принял решение о признании статей уголовного кодекса, предусматривающих смертную казнь, неконституционными.

2006 год – в Багдаде казнен бывший президент Ирака Саддам Хусейн из-за повешения.

Культурные события

1616 – в Киеве вышла первая печатная книга под названием "Часослов". Это издание стало важной вехой в истории украинского книгопечатания.

1992 год – в Симферополе начала выходить украиноязычная газета "Крымская Светлица", которая стала важным информационным ресурсом для крымчан.

События в Советском Союзе и мире

1916 год – в Петрограде группа заговорщиков сразила царского победителя Григория Распутина. Это событие оказало значительное влияние на политическую ситуацию в Российской империи.

1978 - в Киеве открыли первую в Советском Союзе линию скоростного трамвая, которая стала новым словом в транспортной инфраструктуре.

1981 – президент США Рональд Рейган обвинил СССР в причастности к кризису в Польше и ввел экономические санкции против Советского Союза.

Именинники 30 декабря

Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Ярина, Мария, Ирина, Онисия.

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