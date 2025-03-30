Какой праздник отмечают 30 марта: все об этом дне
30 марта христиане чтят память апостолов Сосфена, Аполоса, Кифы, Кесаря и Эпафродита, святой Евулы, матери великомученика Пантелеймона, преподобного Зосима, епископа Сиракузского. Именины празднуют Иваны, Захары, Пантелеймоны и Саввы.
В мире отмечается Международный день нулевых отходов и Всемирный день биполярности. Также сегодня происходит переход на летнее время. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 30 марта
Церковный календарь
В 2025 году на 30 марта выпадает на четвертое воскресенье Великого поста, что имеет особое значение для православных христиан. Этот период считается временем духовного очищения, воздержания, молитвы и подготовки к величайшему христианскому празднику – Пасхе.
В это воскресенье верующие вспоминают и о святых апостолах Сосфена, Аполоса, Кифы, Кесаря и Эпафродита, которые были учениками и спутниками святого апостола Павла. Их проповедническая деятельность способствовала распространению христианства в первые столетия нашей эры.
Также чествуют святую Евулу, мать великомученика Пантелеймона, которая пострадала за веру во Христа и преподобного Зосима, епископа Сиракузского, известного своим благочестием, мудростью и милосердием.
Переход на летнее время в Украине и Европе
30 марта – день перехода на летнее время. В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов будут переведены на один час вперед. Это официальный переход на летний режим времени, традиционно происходящий в последнее воскресенье марта во многих странах Европы, включая Украину.
Международный день нулевых отходов (Zero Waste Day)
Каждый год 30 марта в мире отмечают Международный день нулевых отходов (Zero Waste Day). Его цель – привлечь внимание к проблеме мусора, чрезмерному потреблению и ответственности каждого человека перед планетой.
Этот праздник был начат по инициативе ООН и экологических организаций, отмечающих необходимость уменьшения отходов, переработки, повторного использования вещей и осознанного потребления.
Всемирный день биполярности
30 марта также отмечают Всемирный день биполярного расстройства. Эта дата была выбрана не случайно – именно 30 марта родился Винсент ван Гог, выдающийся художник, который, как предполагают историки, страдал биполярным аффективным расстройством.
Цель этого дня – повысить осведомленность о психическом здоровье, бороться со стигмой, которая существует вокруг ментальных болезней, и поддержать людей, живущих с этим диагнозом. Биполярное расстройство – хроническое заболевание, проявляющееся чередованием эпизодов депрессии и мании. Своевременная диагностика, поддержка и лечение позволяют пациентам вести полноценную жизнь.
Исторические события 30 марта
- 1842 – американский врач Кроуфорд Уильямсон Лонг впервые в лечебной практике применил эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента.
- 1853 – во львовской аптеке засветилась первая керосиновая лампа, сконструированная Й. Зегом, И. Лукасевичем, А.А. Братковским.
- 1856 – подписание Парижского договора. Конец Крымской войны.
- 1867 – всего по два цента за акр Российская империя продала США Аляску и Алеутские острова.
- 1870 г. – поправка, запрещающая ограничивать избирательные права на основе расы, цвета кожи или предыдущего пребывания в рабстве, стала частью Конституции США.
- 1918 – большевики устроили в Баку 3-дневную резню, в ходе которой погибли около 12 тысяч азербайджанцев.
- 1922 – в Киеве создан театр-студия "Березиль" (ныне Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко).
- 1975 – северовьетнамская армия заняла Сайгон, конец Вьетнамской войны.
- 1987 – картина Винсента ван Гога "Подсолнечники" продана за рекордную сумму – 39,85 миллионов долларов.
- 1990 – Эстония заявила о начале подготовки выхода из состава СССР.
- 2014 – в Харькове впервые прозвучала песня о Путине.
Кто родился 30 марта
- 1432 – Мехмед II Фатих (Завоеватель), турецкий султан (1444–1446, 1451–1481) – величайший полководец своего времени: завоевал Константинополь (положив конец существованию Византийской империи), Крымское ханство, Сербию, Морей.
- 1746 – Франсиско-Хосе де Гоя, испанский живописец и гравер.
- 1844 – Поль Верлен, французский поэт-символист, критик.
- 1853 – Винсент ван Гог, французский живописец-постмодернист голландского происхождения.
- 1882 – Эмма Юнг, психоаналитика, жена Карла Юнга; основательница аналитической психологии.
- 1894 – Николай Барабашов, украинский астроном.
- 1963 – Алексей Михайличенко, украинский футболист ("Динамо" Киев).
- 1968 – Селин Дион, канадская певица.
- 1986 – Серхио Рамос, испанский футболист, один из лучших защитников мира.
В этот день умерли:
- 1865 – Александр Духнович, закарпатский греко-католический священник, писатель, педагог и культурный деятель.
- 1918 – Тадеуш Рутовский, галицкий журналист и политик, президент Львова (1914–1915).
- 1965 – Филипп Генч, американский врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
- 1977 – Левко Ревуцкий, украинский композитор.
- 2002 – Елизавета Боуз-Лайон, жена короля Георга VI и королева-консорт Соединенного Королевства, мать королевы Елизаветы II.
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