Европа в топе: названы 10 самых чистых стран мира

Чистота окружающей среды – один из ключевых факторов, оказывающих непосредственное влияние на качество и продолжительность жизни человека. Страны с чистым воздухом и водой, эффективными системами обращения с отходами и высоким уровнем санитарии обеспечивают не только лучшее благосостояние населения, но и более низкие показатели заболеваемости.

Видео дня

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неинфекционные заболевания составляют 74% всех смертей в мире, и значительная часть связана с плохими экологическими условиями. Эксперты рассказали о 10 самых чистых странах мира по версии EPI (Environmental Performance Index).

Что такое EPI

Индекс экологической эффективности (Environmental Performance Index, EPI) – глобальное исследование, разработанное Йельским и Колумбийским университетами в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом.

Индекс оценивает состояние окружающей среды в 180 странах мира по 40 показателям в 11 ключевых сферах:

изменение климата;

качество воздуха;

водные ресурсы;

санитария и доступ к питьевой воде;

обращение с твердыми отходами;

влияние тяжелых металлов;

охрана лесов;

биоразнообразие и природные среды;

сельское хозяйство и рыболовство;

защита морских территорий;

уровень урбанизации и инфраструктуры

Оценка выставляется в баллах (максимум 100), и страны ранжируются в соответствии с общим результатом.

Топ-10 самых чистых стран

Эстония

Эстония – небольшая страна на побережье Балтийского моря, возглавила рейтинг самых чистых стран мира с оценкой 75.3 балла. Она отличается стабильной экологической политикой, богатой зеленью, чистыми реками и озерами, чистым воздухом и умеренным использованием природных ресурсов.

В стране функционируют современные системы очистки сточных вод, внедрен раздельный сбор мусора и цифровые решения в сфере экологии. Эстония также активно развивает возобновляемую энергетику.

Люксембург

Люксембург, одна из самых маленьких, но самых богатых стран Европы, заняла второе место с отметкой 75 баллов. Высокие стандарты питьевой воды, почти идеальная санитария, очищение сточных вод и минимальный уровень вредных выбросов вывели страну в топ рейтинге.

Люксембург инвестирует в сохранение биоразнообразия, создает природоохранные зоны и стимулирует экотранспорт, включая бесплатный общественный транспорт.

Германия

Германия – пример сочетания индустриального могущества с высокими экологическими стандартами. С общей оценкой 74.6 страна демонстрирует отличные показатели в управлении водными ресурсами, снижении выбросов СО₂ и расширении природоохранных территорий.

Германия является лидером в области переработки отходов и имеет развитую систему энергоэффективного строительства и зеленых технологий.

Финляндия

Финляндия с результатом 73.7 – не только одна из самых чистых, но и одна из самых счастливых стран мира. Ее чистый воздух, огромные лесные массивы, прозрачные озера и исключительное качество питьевой воды формируют идеальные условия для жизни.

Финляндия также известна как страна с инновационной образовательной системой, включающая обучение устойчивому развитию с детства.

Великобритания

Великобритания набрала 72.7 балла благодаря строгим экологическим нормам, значительным инвестициям в защиту природы и уменьшению выбросов. Страна активно внедряет программу перехода на электротранспорт, сокращает углеродный след и расширяет зоны обновления экосистем.

Большое внимание уделяется управлению отходами, особенно в крупных городах, где действуют программы сортировки и повторного использования материалов.

Швеция

Швеция является примером страны, эффективно сочетающей современные технологии с заботой об окружающей среде. Она имеет высокие показатели в качестве воды, воздуха, санитарии и борьбы с изменением климата. В Швеции более 50% электроэнергии производится из возобновляемых источников, а уровень утилизации отходов один из самых высоких в Европе.

Норвегия

Норвегия, с оценкой 70, славится своей природной красотой – фьордами, лесами и кристально чистой водой. Страна соблюдает строгие экологические нормы и постоянно инвестирует в защиту природы, включая морские заповедники. Норвегия – лидер в использовании электромобилей, составляющих более половины всех новых авто в стране.

Австрия

Австрия с оценкой 69 имеет отличное качество питьевой воды, чистый воздух и один из самых высоких уровней сортировки и переработки бытовых отходов в Европе. Страна активно поддерживает развитие сельского хозяйства без пестицидов, экологического туризма и сохранения природных парков.

Швейцария

Швейцария – страна, которая ассоциируется с идеальным порядком, имеет высокие экологические стандарты, особенно в сфере санитарии, качества воздуха и воды. Правительство активно стимулирует зеленые инициативы, а граждане участвуют в защите окружающей среды. Природа, включая Альпы, является главной ценностью, которую тщательно охраняют.

Дания

Дания с оценкой 67.9 демонстрирует сильные результаты в управлении сточными водами, снижении тяжелых металлов в окружающей среде и развитии морских охранных территорий. Страна является примером перехода к устойчивому развитию с акцентом на энергетику ветра, городскую мобильность и экологическое строительство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по оценкам ученых, глобальное потепление может убить миллиард людей за 100 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.