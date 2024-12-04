Какой праздник отмечают 4 декабря: все об этом дне

4 декабря православные верующие чтят память великомученицы Варвары и мученицы Юлиании, преподобного Иоанна Дамаскина. Именины празднуют Варвары, Ульяны, Юлии, Иваны и Анны.

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В мире отмечают Всемирный день охраны дикой природы, День Каберне фран, Международный день гепарда, День ношения коричневой обуви, День заказов подарков Санти (Деду Морозу), а в Украине – День ракетных войск и артиллерии и День информатики. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 4 декабря

26 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти великомученицы Варвары. Родилась Варвара в знатной семье в Малой Азии. В юности девушка избрала путь служению христианскому Богу, но отец-язычник был против этого, потому и стал его палачом.

Родившаяся в христианской семье Юлиания преданно служила своей вере даже когда судьба завела ее в плен и рабство. Юная мученица отказалась поклониться идолам и стояла крепко за свою веру. Ее пример преданности и мужества остается важнейшим символом для христиан всего мира.

Иоанн (Иоанн) Дамаскин (ок. 675, Дамаск – между 749 и 753, монастырь Саввы Освященного, Аббасидский халифат) был знаменитым богословом и философом. Это почитаемый святой в большинстве православных общин по всему миру.

4 декабря отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины. Праздник установлен с целью чествования мужества и героизма воинов ракетных войск и артиллерии, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Ранее праздник отмечали 3 ноября, но указом президента №748/2024 он был перенесен на 4 декабря.

Также в странах мира 4 декабря отмечают:

День ремесленников в Мексике;

День военно-морского флота в Индии;

Международный день банков;

Национальный день печенья в США.

Исторические события 4 декабря

1638 – после поражения казацкого восстания под руководством Я. Остряницы и Д.А. Гуни казачий совет принял в урочище Маслов Стал "Ординации Войска Запорожского реестрового".

1674 – французские иезуиты основали город Чикаго.

1918 – президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу для участия в Версальской мирной конференции. Это первый случай, когда высшее должностное лицо Штатов выехало за пределы страны.

1938 – в Хусте состоялся I съезд "Карпатской Сечи", военизированной организации, созданной в Закарпатье членами ОУН.

1939 – Президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между УССР и БССР, согласно которому Украина потеряла Брестскую область.

1987 – возобновил работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС.

1987 – Совет Министров СССР принял постановление "Об ограничении прописки крымских татар в ряде населенных пунктов Крымской области и Краснодарского края".

1992 – IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превратил НРУ в политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Чорновила.

1995 – компании Netscape и Sun в сотрудничестве еще с десятком софтверных вендоров анонсировали создание языка программирования JavaScript.

1996 – с мыса Канаверал запущена автоматическая космическая станция Mars Pathfinder.

1997 – в Оттаве 125 стран подписали Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении.

Кто родился 4 декабря

1795 – Томас Карлайл, английский публицист, историк, философ.

1875 – Райнер Мария Рильке, величайший австрийский поэт.

1898 – Степан Кожемяка, украинский инженер-мостостроитель, автодорожник, филолог.

1908 – Алфред Герши, американский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1969 ("за открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов").

1913 – Роберт Адлер, американский изобретатель, один из разработчиков телевизионного пульта дистанционного управления.

1928 – Джеймс Ловелл, американский астронавт, первый человек, облетевший Луну.

1982 – Ник Вуйчич, мотивационный тренер, человек без конечностей.

В этот день умерли:

1131 – Омар Хаям, персидско-таджикский поэт, математик, философ.

1679 – Томас Гоббс, английский философ.

1798 – Луиджи Гальвани, итальянский физик и физиолог, один из основателей учения об электричестве.

1932 – Густав Майринк, австрийский писатель-экспрессионист, драматург, переводчик.

1935 – Шарль Робер Рише, французский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

2016 – Валентин Чемерис, украинский юморист, Заслуженный работник культуры Украины.

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