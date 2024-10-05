Какой праздник отмечают 5 октября: памятные события

5 октября православные верующие чтят память мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской). Именины празднуют Александры, Андреи, Вениамины, Макары, Николаи, Петры, Федоры и Харитины.

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В мире 5 октября отмечается Всемирный день учителя, День изготовления открыток и День Джеймса Бонда. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 5 октября

5 октября по новоюлианскому календарю – день памяти святой Харитины. Харитина родилась в Риме в IV веке. Вскоре Харитина сама проповедовала учение Христа среди язычников, и многие перешли на христианскую веру через ее слова и пример. Харитина жила в эпоху императора Диоклетиана – это были темные времена преследований и гонений. Девушку привели к императору, где она отказалась отступить от своей веры и поклоняться языческим богам. Даже несмотря на пытки Харитина не изменила вере и умерла с молитвой на устах.

Международный день учителя был основан в 1994 году в ознаменование годовщины подписания Рекомендации ЮНЕСКО и Международной организации труда по положению учителей. День работников образования или День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября, что в 2024 году приходится на 6 число.

Также и в разных странах мира 5 октября отмечают:

Всемирный день борьбы с менингитом;

Всемирный день изготовления открыток;

День Республики в Португалии;

Международный день Джеймса Бонда (в связи с началом экранизации в 1962);

Национальный день сальсы в Венесуэле.

Исторические события 5 октября

1594 – началось восстание под руководством Северина Наливайко.

1933 – режиссер Лесь Курбас уволен из харьковского театра "Березиль" за "национализм".

1925 – в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя.

1941 – в Киеве образован Украинский национальный совет во главе с Николаем Величковским, в состав вошли и М. Капустянский, А. Бойдуник, А. Кандыба-Ольжич.

1962 – вышел первый сингл группы The Beatles – "Love Me Do".

2021 – релиз OC Windows 11.

2023 – Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Грозе.

Кто родился 5 октября

1713 – Дэни Дидро, французский писатель, философ-просветитель.

1864 – Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа. Брат Огюста Люмьера.

1882 – Роберт Годдард, один из пионеров современной ракетной техники, изобретатель жидкостного реактивного двигателя.

1883 – Болбочан Петр Федорович, украинский военный деятель, полковник Армии УНР, глава Крымской операции против большевиков.

1930 – Павел Попович, лётчик-космонавт, первый украинец в космосе.

1984 – Станислав Партала, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1880 – Жак Оффенбах, французский композитор, основатель классической оперетты.

1912 – Льюис Босс, американский астроном, составитель Генерального каталога звезд.

2000 – Майкл Смит, канадский химик, лауреат Нобелевской премии 1993 года.

2011 – Стивен Джобс, основатель компании Apple.

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