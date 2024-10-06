Какой праздник отмечают 6 октября: календарь событий

6 октября православные верующие чтят память апостола Фомы. Именины празднуют Антоны, Иваны и Иосифы. В Украине отмечают День территориальной обороны Украины и День учителя.

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6 октября – День замены ламп, Всемирный день борьбы с детским церебральным параличом, Всемирный день охраны мест обитания. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 6 октября

6 октября по новоюлианскому календарю – день памяти святого Фомы. Фома был рыбаком и жил в Галилее. Однажды он услышал проповедь Иисуса Христа, которая вдохновила его присоединиться к новому учению. Вскоре Фома стал апостолом – учеником Иисуса.

День территориальной обороны Украины отмечается ежегодно первое воскресенье октября. Праздник установлен указом президента от 30 сентября 2020 года, учитывая важность терробороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности страны.

Всемирный день учителя празднуют 5 октября, а в Украине праздник отмечают первое воскресенье октября. Впервые работников образования начали отмечать в 1980 году. В независимой Украине в поддержку инициативы работников образования День учителя указом президента от 1994 установлен отмечать ежегодно в первое воскресенье октября. Одной из интересных традиций является так называемый день самоуправления, когда старшеклассники самостоятельно берутся проводить уроки младшим школьникам, давая тем самым возможность учителям отдохнуть.

Также и в разных странах мира 6 октября отмечают:

День города Ужгород – отмечается в 1-е воскресенье октября;

Национальный день вина в Молдавии;

Национальный день тренеров США;

День "Замени обычную лампочку на энергосберегающую";

День бабушки и дедушки в Великобритании;

День отца в Люксембурге;

День благодарения в Германии.

Выдающиеся исторические события 6 октября

1618 – украинское войско во главе с Петром Сагайдачным отправилось в сторону Москвы и разгромило московское войско Бутурлина.

1701 – Киево-Могилянской коллегии присвоен статус академии.

1829 – первый пробный пробег от Манчестера до Ливерпуля совершил паровоз "Ракета", построенный британским изобретателем Дж. Стефенсоном.

1848 – в Вене началось народное восстание, вылившееся в революцию 1848–1849 гг.

1889 – в Париже был открыто кабаре Мулен-Руж.

1917 – состоялся I Всеукраинский съезд обществ Просвещения.

1927 – в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма.

1973 – атакой египетских и сирийских войск во время еврейского праздника Йом-Кипур началась Война Судного дня между Израилем и арабскими странами.

1975 – киевское Динамо выиграло Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2:0 (первый 1:0).

2010 – запуск Instagram.

Кто родился 6 октября

1459 – Мартин Бегайм, немецкий ученый и мореплаватель, создатель старейшего из сохранившихся до наших дней глобуса.

1773 – Луи-Филипп I, король Франции.

1881 – Иван Кочерга, украинский драматург.

1921 – Евгений Ландис, выдающийся украинский математик.

1929 – Михаил Грицюк, выдающийся украинский скульптор.

1931 – Риккардо Джаккони, американский астрофизик итальянского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике 2002 года "за создание рентгеновской астрономии и изобретение рентгеновского телескопа".

В этот день умерли:

1926 – Владимир Гнатюк, украинский этнограф, фольклорист, языковед и общественный деятель.

1941 – Теофил Рихтер, украинский и советский музыкант, преподаватель, композитор.

1989 – Бетти Дэвис, американская актриса театра, кино и телевидения. Лауреат двух премий Оскар и Золотой глобус.

2018 – Монсеррат Кабалье, испанская и каталонская оперная певица.

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