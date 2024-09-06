Какой праздник отмечают 6 сентября в Украине

6 сентября православные верующие празднуют чудо архистратига Михаила, который в народе называют Михайловым чудом, и чтят память святых мучеников Евдоксия и тех, кто с ним. Именины празднуют Михаилы, Архипы, Андреи, Всеволоды, Давиды, Кирилла, Константины, Макары.

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В мире отмечают День ленивых мам, День борьбы с прокрастинацией, День чтения книг, а в Украине профессиональный праздник у администраторлв центров предоставления административных услуг. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 6 сентября

Чудо архистратига Михаила является одним из самых известных чудес, связанных с этим архангелом в православной традиции. В городе Хоны (современный Колос, Турция) в IV веке был построен храм в честь архистратига Михаила. Поблизости был целебный источник, который, по преданию, исцелял больных. Как-то одному человеку приснился архангел, велевший отвести немую от рождения дочь старика к роднику. После омовения девушка получила способность говорить. Мужчина был настолько поражен, что принял христианство.

Язычники решили разрушить храм и источник, ведь все больше людей стало верить в чудесные исцеления и принимать христианство. Храм хотели затопить, но пономарь Архип, всю свою жизнь посвятивший служению в этом храме, начал читать молитвы, после которых над церковью появился Архистратиг Михаил и остановил поток воды, ударив посохом по скале. Вода вытекла через отверстие в земле – большое ущелье до сих пор можно увидеть в этом месте.

На Михайлово чудо издавна было запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Есть также запрет мыть голову – издавна говорили, что вода в этот день может смыть всю память и разум. Хозяйки в этот день не пекли хлеб и пироги, чтобы не навлечь бед и несчастий.

А по погоде в этот день предсказывали, какой будет зима. Теплая погода означает, что зима будет поздно и будет мягкой, а дожди свидетельствовали о ранней, морозной и затяжной зиме.

Также 6 сентября чтят память Евдоксия. Он был римским воином, проживавшим в IV веке во время правления императора Диоклетиана, ожесточенного преследователя христиан. Когда начались массовые гонения, Евдоксий не стал скрываться, а открыто признал свою веру, отказавшись участвовать в языческих обрядах. Император велел схватить воина. Евдоксий был подвергнут пыткам и казнен. Погибли и другие христиане, также военнослужащие в римской армии, не изменившие христианской вере.

Выдающиеся исторические события 6 сентября

1770 – началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (теперь Запорожье).

1819 – Томас Бланчард запатентовал токарный станок.

1891 – уроженцы с. Небылов Иван Филиппов и Василий Елиняк положили начало волне украинской эмиграции в Канаду.

1928 – Народный комиссар образования УССР Скрипник Николай Алексеевич утвердил "Украинское правописание 1928 года".

1952 – в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

1991 – на заседании Госсовета СССР признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

2022 – Начало контрнаступления Украины в Харьковской области.

2023 – удар РФ по Константиновке унес жизни 17 человек.

Кто родился 6 сентября

1766 – Джон Дальтон, британский химик и физик, известный теорией корпускулярного строения материи и исследованиями цветовой слепоты.

1863 – Дмитрий Граве, украинский математик.

1892 – Эдвард Виктор Эпплтон, британский физик, лауреат Нобелевской премии 1947 года.

1908 – Льюис Эссен, британский физик, создатель кварцевых и атомных часов.

1943 – Роджер Уотерс, лидер британской группы "Pink Floyd".

В этот день умерли:

1566 – Сулейман I Пышный, правитель Европы XVI в., женой которого была Роксолана.

1978 – Адольф Дасслер, основатель компании по производству спортивной продукции Adidas.

2007 – Лучано Паваротти, итальянский тенор

2021 – Жан-Поль Бельмондо, французский актер.

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