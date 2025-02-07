Какой праздник отмечают 7 февраля: интересные факты

7 февраля православные верующие чтят память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, мучеников Никомидийских. Именины сегодня празднуют Григории, Филиппы, Александры, Владимиры, Феликсы, Виталии, Дмитрии.

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В мире отмечают День роз, День чисел, Объятия зависимого или День алкоголика, а в Украине – День массажиста. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 7 февраля

В православной церкви 7 февраля по новому стилю чтят память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, мучеников Никомидийских.

Святитель Парфений родился в городе Мелитополе (Малая Азия) в благочестивой семье диакона Христофора. С детства он проявлял любовь к Богу и милосердие к ближним. За свою благочестивую жизнь Парфений был избран епископом Лампсака. Он активно проповедовал христианскую веру, совершал чудеса и исцеления. Благодаря его стараниям в городе было построено множество храмов. Святитель Парфений умер в глубокой старости и был похоронен в построенной им церкви. Его мощи почитаются как чудотворные.

Преподобный Лука родился в греческом селении Кастории. Он много путешествовал, посещая святые места и общаясь с духовными наставниками. Лука основал монастырь Осиос-Лукас, ставший известным центром духовной жизни и паломничества. Он был уважаем как пророк и чудотворец, который исцелял болезни и помогал людям в сложных жизненных ситуациях.

Мученики Никомидийские пострадали за свою веру во Христа во время гонений на христиан в IV веке. Они были подвергнуты жестоким мучениям и казнены за отказ отречься от своей веры. Имена мучеников Никомидийских не сохранились до наших дней.

В Украине 7 февраля отмечают День массажиста. Это профессиональный праздник людей, помогающих другим улучшить свое здоровье и самочувствие с помощью массажа. Массажисты помогают снять боль, расслабиться, восстановить трудоспособность и улучшить качество жизни. В День массажиста важно поблагодарить этих профессионалов за их труд и преданность своему делу.

7 февраля – это особый день для любителей математики, ведь именно в этот день отмечается День числа Эйлера, или "e" Day. "e" – это иррациональное число, которое примерно равно 2,71828. Оно играет немаловажную роль во многих областях математики, физики, экономики и других наук. Число "e" является основой натурального логарифма и встречается по многим математическим формулам. Впервые число "e" появилось в работах шотландского математика Джона Непера, в XVI веке изобретшего логарифмы.

День роз, отмечаемый 7 февраля, знаменует начало Недели святого Валентина. В это время многие активно готовятся к празднику, ищут подарки для своих любимых и планируют романтические свидания.

Также 7 февраля – день, известный как "Обними зависимого или День алкоголика". Важно помнить, что алкоголизм – это серьезная болезнь, требующая профессиональной помощи. Этот день – возможность для людей, преодолевших зависимость, поделиться своими историями, поддержать борющихся с зависимостью и повысить осведомленность о проблемах, связанных с алкоголизмом.

В мире 7 февраля отмечают:

День независимости Гренады;

День балета (балет зародился во времена Ренессанса в Италии и Франции);

День внуков в Онтарио, Канада;

День святого Мела в Ирландии;

Скаутская пятница в США;

Фестиваль ледяной музыки в Финсене, Норвегия.

Исторические события 7 февраля

1483 – известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме Эхуариуса Зильбера издал книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года" (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), которая является первой известной печатной книгой украинского автора.

1831 – польский Сейм утвердил красно-белый флаг как национальный.

1889 – американец Герман Голлерит (Herman Hollerit; 1860–1929) запатентовал первую электрическую вычислительную машину.

1906 – сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал беды (вместо кода CQD, ранее используемого на судах).

1992 – 12 государств-членов Европейских сообществ подписали Маастрихтский договор, основное соглашение Европейского Союза.

2009 – лесные пожары в штате Виктория привели к худшему стихийному бедствию в истории Австралии, погибли 173 человека.

2010 – прошел второй тур президентских выборов в Украине, на которых победил Виктор Янукович.

2016 – Северная Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, нарушая многочисленные договоры ООН.

2018 – разгром и уничтожение передовых отрядов российских Сил Специального Назначения (ПВК Вагнера) под Дайр-эз-Заур американскими войсками в Сирии в ночь с 7 на 8 февраля.

Кто родился 7 февраля

1478 – Томас Мор, английский писатель и государственный деятель

1804 – Николай Маркевич, украинский историк, этнограф, писатель, фольклорист, композитор.

1812 – Чарлз Диккенс, английский писатель.

1885 – Синклер Льюис, американский писатель, первый американский писатель-лауреат Нобелевской премии по литературе (1930).

1906 – Олег Антонов, украинский советский авиаконструктор.

1932 – Степан Костышин, украинский биолог, бывший ректор Черновицкого национального университета (1987–2005).

1963 – Гайдемар Стефанишин-Пайпер, американская астронавтка украинского происхождения.

1978 – Эштон Кутчер, американский актер, ведущий и продюсер; мужчина Милы Кунис.

В этот день умерли:

1560 – Баччо Бандинелли, флорентийский скульптор и художник.

1760 – Николай Ханенко, государственный деятель Гетманщины, генеральный хорунжий, дипломат.

1772 – Соломон II, последний царь Имеретии.

1823 – Энн Рэдклифф, английская писательница.

1880 – Артюр Морен, французский инженер и механик.

1903 – Фламинио Бертони, итальянский автомобильный дизайнер, скульптор, архитектор. Всемирную славу ему принесла технология Citroën DS.

1933 – Николай Садовский, украинский актер, режиссер и общественный деятель, корифей украинского бытового театра.

1960 – Игорь Курчатов, советский физик, "отец" советской атомной бомбы.

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