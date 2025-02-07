Вкусный и полезный завтрак: из чего приготовить
Завтрак – это самый быстрый прием пищи за день, ведь именно утром мы всегда спешим и экономим время на приготовление блюд. Но очень важно, чтобы завтрак получился не только быстрым, но и вкусным, и полезным.
Как приготовить именно такой завтрак, в Instagram рассказала фудблогер с ником oh vikka. В его состав входят продукты, которые есть у каждого в холодильнике.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Кефир – 250 мл.
- Соль – ¼ ч.л.
- Сыр – 100 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Мука – несколько ложек
- Зелень
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем с солью и добавляем кефир. Перемешиваем.
2. Сыр натираем на маленькую терку и добавляем в яично-кефирную смесь.
3. Добавляем разрыхлитель и муку, количество которой регулируем на глаз.
4. Зелень мелко нарезаем и добавляем то тесто.
5. Выливаем тесто на сковороду с растительным маслом и обжариваем под закрытой крышкой с обеих сторон.
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