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Вкусный и полезный завтрак: из чего приготовить

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
24
Вкусный и полезный завтрак: из чего приготовить

Завтрак – это самый быстрый прием пищи за день, ведь именно утром мы всегда спешим и экономим время на приготовление блюд. Но очень важно, чтобы завтрак получился не только быстрым, но и вкусным, и полезным.

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Как приготовить именно такой завтрак, в Instagram рассказала фудблогер с ником oh vikka. В его состав входят продукты, которые есть у каждого в холодильнике.

Вкусный и полезный завтрак: из чего приготовить

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Кефир – 250 мл.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Сыр – 100 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Мука – несколько ложек
  • Зелень

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с солью и добавляем кефир. Перемешиваем.

Вкусный и полезный завтрак: из чего приготовить

2. Сыр натираем на маленькую терку и добавляем в яично-кефирную смесь.

3. Добавляем разрыхлитель и муку, количество которой регулируем на глаз.

Вкусный и полезный завтрак: из чего приготовить

4. Зелень мелко нарезаем и добавляем то тесто.

5. Выливаем тесто на сковороду с растительным маслом и обжариваем под закрытой крышкой с обеих сторон.

Вкусный и полезный завтрак: из чего приготовить

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