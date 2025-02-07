Вкусный и полезный завтрак: из чего приготовить

Завтрак – это самый быстрый прием пищи за день, ведь именно утром мы всегда спешим и экономим время на приготовление блюд. Но очень важно, чтобы завтрак получился не только быстрым, но и вкусным, и полезным.

Видео дня

Как приготовить именно такой завтрак, в Instagram рассказала фудблогер с ником oh vikka. В его состав входят продукты, которые есть у каждого в холодильнике.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Кефир – 250 мл.

Соль – ¼ ч.л.

Сыр – 100 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Мука – несколько ложек

Зелень

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с солью и добавляем кефир. Перемешиваем.

2. Сыр натираем на маленькую терку и добавляем в яично-кефирную смесь.

3. Добавляем разрыхлитель и муку, количество которой регулируем на глаз.

4. Зелень мелко нарезаем и добавляем то тесто.

5. Выливаем тесто на сковороду с растительным маслом и обжариваем под закрытой крышкой с обеих сторон.

На OBOZ.UA есть много рецептов завтраков: