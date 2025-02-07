Расстояние важно: как правильно сажать туи

Создавая ландшафтный дизайн для сада или своего участка, мы часто в первую очередь обращаем внимание на туи. Эти хвойные деревья достаточно выносливы, не нуждаются в сложном уходе и могут образовывать красивую живую изгородь.

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Но все же и с туями важно соблюдать определенные правила посадки и ухода, чтобы обеспечить им наилучшее самочувствие и вид. OBOZ.UA поинтересовался советами опытных садоводов.

Поскольку туя – отличный выбор для формирования живой изгороди, у владельцев частных участков нередко возникает мысль, обсадить его этими хвойными строго по периметру. Но так поступать не стоит. Со временем (к тому же довольно быстро) крона и корневая система туи разрастаются, а это значит, что ветки начнут выпирать за необходимые пределы, а корни могут оказываться под фундаментом сооружений или заходить на чужую территорию.

Поэтому когда вы высаживаете туи на своей земле, всегда оставляйте 50 см, а лучше 1 метр от ствола. Это даст дереву пространство для роста. К тому же растение, которому хватает места, вырастет ровным и не деформируется, его реже нужно будет обрезать.

Посадка туи слишком близко к забору также создает трудности в уходе. Ветви придется чаще обрезать. Что может оказаться проблемой, если они попадают на соседскую территорию. Так же расположенные слишком плотно к краю туи могут создавать нежелательную тень для других садовых растений – это тоже нужно учитывать.

Не менее важно оставлять место между туями, из которых вы хотите сформировать из них живое ограждение. В таком случае растения должны находиться на расстоянии одного метра друг от друга. Это поможет им хорошо разрастись и при этом сформировать плотный ряд.

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