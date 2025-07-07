Какой праздник отмечают 7 июля: все об этом дне: все об этом дне

7 июля имеет насыщенную палитру событий, дат и праздников, которые касаются как духовной, так и светской сферы. Этот день отмечается церковными памятниками, международными инициативами и важными историческими событиями. Он объединяет духовность, культуру, память.

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В Украине, в частности, отмечают День работника природно-заповедного дела, что подчеркивает важность сохранения окружающей среды.

Какой праздник отмечают 7 июля

Международный день мира и любви

Всемирный день прощения

День работника природно-заповедного дела

День города Теребовля

Всемирный день шоколада

Церковный праздник 7 июля

7 июля православная церковь чтит память преподобных Иова и Феодосия Манявских — выдающихся подвижников украинского монашества. Они стали основателями Манявского скита — одного из главных духовных центров на Прикарпатье, который часто называют "украинским Афоном".

Иов Княгиницкий (в мире — Иван) получил хорошее образование, учился в Острожской академии и преподавал там богословие. Его духовный путь привел его на Афон, где он принял монашество, а затем вернулся в Украину для возрождения монастырской жизни. Рядом с ним служил и его духовный наследник — преподобный Феодосий, который стал первым игуменом Манявского скита. Вместе они стали примером духовной ревности и самопожертвования ради Православия в сложные для него времена.

Исторические события 7 июля

1438 — французский король Карл VII провозгласил Прагматическую санкцию, по которой утвердился приоритет королевской власти над властью Папы Римского.

1572 — со смертью короля Речи Посполитой Сигизмунда II прервалась мужская линия династии Ягеллонов, которая правила Польшей и Литвой с 1386 года.

1659 — объединенное украинско-польско-крымское войско во главе с Иваном Выговским разбило московское войско под Конотопом.

1664 — начало 13-недельной Осады Ставищ войсками киевского воеводы Стефана Чарнецкого.

1709 — шведский король Карл XII во время боевой вылазки под Полтавой получил ранение в ногу.

1881 — в "Журнале для детей" (Рим) впервые напечатана сказка "Пиноккио".

1915 — в османском городе Трабзон начался армянский погром.

1923 — в Праге открыт Украинский педагогический институт имени Драгоманова.

1940 — во Львове открыт Литературно-мемориальный музей Ивана Франко.

1954 — состоялся радиодебют Элвиса Пресли — его песня "That's All Right (Mama)" прозвучала на УКВ-станции Мемфиса.

1963 — произошел Иссикский сель, один из крупнейших и разрушительных селевых потоков на территории СССР.

1967 — в Великобритании The Beatles выпустили свой хит "All You Need Is Love".

1977 — США провели первое испытание "гуманного" оружия — нейтронной бомбы, после взрыва которой погибают только живые существа, а здания и техника остаются невредимыми.

1978 — провозглашена независимость Соломоновых островов.

1987 — в Чернобыле начался судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве на станции за год до того.

1989 — в Симферополе начала издаваться газета на крымскотатарском языке "Къырым"/"Qırım".

1990 — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Концерт был благотворительной акцией, а запись выступления певцов разошлась рекордным тиражом в истории классической музыки.

2005 — серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах.

2009 — похоронили "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Именинники 7 июля

Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросиния.

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