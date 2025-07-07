Какой праздник отмечают 7 июля: все об этом дне: все об этом дне
7 июля имеет насыщенную палитру событий, дат и праздников, которые касаются как духовной, так и светской сферы. Этот день отмечается церковными памятниками, международными инициативами и важными историческими событиями. Он объединяет духовность, культуру, память.
В Украине, в частности, отмечают День работника природно-заповедного дела, что подчеркивает важность сохранения окружающей среды.
Какой праздник отмечают 7 июля
- Международный день мира и любви
- Всемирный день прощения
- День работника природно-заповедного дела
- День города Теребовля
- Всемирный день шоколада
Церковный праздник 7 июля
7 июля православная церковь чтит память преподобных Иова и Феодосия Манявских — выдающихся подвижников украинского монашества. Они стали основателями Манявского скита — одного из главных духовных центров на Прикарпатье, который часто называют "украинским Афоном".
Иов Княгиницкий (в мире — Иван) получил хорошее образование, учился в Острожской академии и преподавал там богословие. Его духовный путь привел его на Афон, где он принял монашество, а затем вернулся в Украину для возрождения монастырской жизни. Рядом с ним служил и его духовный наследник — преподобный Феодосий, который стал первым игуменом Манявского скита. Вместе они стали примером духовной ревности и самопожертвования ради Православия в сложные для него времена.
Исторические события 7 июля
- 1438 — французский король Карл VII провозгласил Прагматическую санкцию, по которой утвердился приоритет королевской власти над властью Папы Римского.
- 1572 — со смертью короля Речи Посполитой Сигизмунда II прервалась мужская линия династии Ягеллонов, которая правила Польшей и Литвой с 1386 года.
- 1659 — объединенное украинско-польско-крымское войско во главе с Иваном Выговским разбило московское войско под Конотопом.
- 1664 — начало 13-недельной Осады Ставищ войсками киевского воеводы Стефана Чарнецкого.
- 1709 — шведский король Карл XII во время боевой вылазки под Полтавой получил ранение в ногу.
- 1881 — в "Журнале для детей" (Рим) впервые напечатана сказка "Пиноккио".
- 1915 — в османском городе Трабзон начался армянский погром.
- 1923 — в Праге открыт Украинский педагогический институт имени Драгоманова.
- 1940 — во Львове открыт Литературно-мемориальный музей Ивана Франко.
- 1954 — состоялся радиодебют Элвиса Пресли — его песня "That's All Right (Mama)" прозвучала на УКВ-станции Мемфиса.
- 1963 — произошел Иссикский сель, один из крупнейших и разрушительных селевых потоков на территории СССР.
- 1967 — в Великобритании The Beatles выпустили свой хит "All You Need Is Love".
- 1977 — США провели первое испытание "гуманного" оружия — нейтронной бомбы, после взрыва которой погибают только живые существа, а здания и техника остаются невредимыми.
- 1978 — провозглашена независимость Соломоновых островов.
- 1987 — в Чернобыле начался судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве на станции за год до того.
- 1989 — в Симферополе начала издаваться газета на крымскотатарском языке "Къырым"/"Qırım".
- 1990 — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Концерт был благотворительной акцией, а запись выступления певцов разошлась рекордным тиражом в истории классической музыки.
- 2005 — серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах.
- 2009 — похоронили "короля поп-музыки" Майкла Джексона.
Именинники 7 июля
Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросиния.
OBOZ.UA предлагает узнать, когда в 2025 году будут праздновать именины женщины с именем Мария.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.