Какой праздник отмечают 7 ноября в Украине и мире: интересные факты

В четверг, 7 ноября, православные отмечают в этом году праздник памяти 33 Мучеников в Мелитине. Именинниками дня являются Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Федор, Ян, Елизавета.

Видео дня

Какие еще памятные и торжественные даты приходятся на этот день, выяснял OBOZ.UA. Рассказываем также о важных исторических событиях этого дня и о знаменитостях, родившихся 7 ноября.

Какие праздники отмечают 7 ноября

Международный день стаута – сорт крепкого темного пива настолько популярен во всем мире, что даже имеет свой отдельный праздник. Отмечается он в первый четверг ноября. Все, что нужно для его правильного празднования, это бокал любимого напитка, наслаждаться которым следует не спеша.

День мужчины, который готовит ужин – что может быть более привлекательным, чем мужчина, который готовит для своей любимой женщины или для всей семьи вкусный ужин. Чтобы убедить в этом как можно больше мужчин, первый четверг ноября был провозглашен днем ​​такого домашнего повара. Поэтому, мужчины, сегодня ваша очередь творить магию на кухне.

Международный день управления проектами – первый четверг ноября ежегодно посвящают признанию важной роли, которую играют менеджеры проектов в наших организациях. На их плечах лежит ответственность за распределение материальных и нематериальных ресурсов для успешного достижения общих целей.

Исторические события 7 ноября

1631 – Пьер Гассенд впервые провел наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца, оно было научно предсказано Иоганном Кеплером

1708 – украинский гетман Иван Мазепа с частью своего войска соединился с войсками шведского короля Карла XII возле села Горки на Полтавщине.

1788 – казаки под руководством Антона Головатого завоевали османскую крепость Очаков.

1891 – американец Виткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии.

1909 – во Львове создан Украинский Студенческий Союз.

1917 – в России начинается Октябрьская революция.

1918 – начало третьего наступления большевиков на Украину.

1919 – в Изяславе УНР и Польская Республика подписали протокол об установлении демаркационной линии между украинскими и польскими войсками.

1920 – по соглашению в Ялтушкове Добровольческая армия де-факто признала независимость УНР.

1928 – в Харькове официально открыт Госпром – первый украинский и европейский небоскреб.

1929 – в Нью-Йорке открыт Музей современного искусства.

1940 – В Канаде создан Комитет украинцев Канады – КУК.

1941 – Люфтваффе потопило теплоход "Армения" близ Севастополя. Погибли более 5 тыс. человек.

1951 – В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.

1956 – Суэцкий кризис: Генеральная ассамблея ООН принимает резолюцию с призывом к Великобритании, Франции и Израилю немедленно вывести свои войска из Египта.

1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.

1990 – разгон милицией в Киеве студентов на площади Победы и провокация против народного депутата Степана Хмары.

2000 – Джордж Уокер Буш стал президентом США.

Знаменитости, родившиеся 7 ноября

1598 – Франсиско де Сурбаран, выдающийся испанский живописец, представитель севильской школы.

1744 – Нестор Амбодик-Максимович, украинский ученый-энциклопедист, один из основателей научного акушерства, фитотерапии, ботаники.

1821 – Дмитрий Пильчиков, украинский общественный и культурный деятель, педагог. Отец украинского физика Николая Пильчикова.

1857 – Дмитрий Багалий, украинский историк, общественный деятель, приложил значительные усилия к организации и усовершенствованию системы высшего образования в Украине. Член-основатель Украинской Академии Наук, с 1919 года – председатель Исторически-филологического Отдела УАН.

1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик польского происхождения, двукратная Нобелевская лауреатка.

1888 – Нестор Махно, руководитель крестьянского повстанческого движения 1918-1921 годов.

1898 – Дмитрий Капка, украинский актер.

1902 – Марго Борис (Борис Марголис), украинский и американский художник-сюреалист. Родился в Волочиске, Хмельницкой области. Окончил Одесское художественное училище.

1913 – Альбер Камю, французский романист, философ, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957).

1917 – Матвей Шестопал, украинский журналист, публицист, ученый, кандидат филологических наук, декан факультета журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко в 1955-1957 годах. Репрессирован в годы СССР по обвинению в украинском буржуазном национализме.

1922 – Франсеск Торрес Монсо, испанский скульптор.

1926 – Джоан Сазерленд, австралийская оперная дева.

1936 – Николай Винграновский, украинский писатель и кинематографист.

1950 – Виталий Садовский, украинский художник.

1956 – Михаил Альперин, джазовый пианист, композитор, педагог.

1967 – Дэвид Гетта, популярный французский диджей.

1983 – Патрик Торесен, норвежский хоккеист.

1987 – Галина Пундик, украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка.

1988 – Александр Долгополов, украинский теннисист.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.