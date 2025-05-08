Какой праздник отмечают 8 мая: все об этом дне

День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов - государственный праздник Украины, который ежегодно отмечается 8 мая, начиная с 2024 года. Оно установлено с целью увековечения памяти всех жертв Второй мировой войны, а также подвига украинского народа в борьбе с нацизмом.

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Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон 29 мая 2023 года, заменив им предыдущую дату чествования - 9 мая. Этот шаг приблизил Украину к европейской традиции памяти, ведь 8 мая в Европе отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии.

До 2023 8 мая в Украине был памятным днем под названием День памяти и примирения, который был введен в 2015 году. Его целью было не только уважение к погибшим, но и консолидация общества вокруг идеи мира и взаимоуважения между народами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом государственном празднике 12 июня 2023 года. Праздник является данью памяти, достоинства и исторической правды об участии украинцев в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Какие праздники 8 мая в Украине и мире

День победы над нацизмом во Второй мировой войне

День памяти и примирения

Международный день борьбы с талассемией (International Thalassaemia Day)

День свободной торговли

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Всемирный день борьбы с раком яичников

Всемирный день осла (World Donkey Day)

Церковные праздники 8 мая

Верующие отмечают День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Православная Церковь ежегодно чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова как одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Он был сыном Зеведея и Саломеи, родственницы Спасителя, и вместе с братом Иаковом был призван Христом к апостольскому служению. Иоанн был свидетелем многих важных событий в земной жизни Господа: Преображения на Фаворе, Тайной Вечери, Крестных страданий и Распятия.

После Успения Пресвятой Богородицы он проповедовал в Малой Азии, пережил преследование, ссылку на остров Патмос и написал Книгу Откровения. Также он автор одного из четырех Евангелий и трех Соборных посланий, в которых основной темой является любовь к Богу и ближним. Святой апостол мирно отошел к Господу в глубокой старости, оставив глубокое духовное наследие. Церковь чтит его как "апостола любви" за его постоянное подчеркивание силы христианской любви. В день памяти верующие вспоминают его пример верности, жертвенности и духовной чистоты.

Исторические события 8 мая

1713 год - указом Петра I столица Московского царства перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

1794 год — казнь французского химика Антуана Лорана Лаузье, работавшего в Генеральном откупе, собирающему налоги учреждению, перед казнью он просил немного времени для окончания опыта, но ему было отказано.

1886 год — доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продал свой лечебный эликсир. Его секретная формула была продана за 2300 долларов.

1895 год – Китай передал Тайвань Японской империи.

1900 год - Андрей Шептицкий был назначен митрополитом Львовским.

1909 год – в Москве открыли памятник Николаю Гоголю.

1919 - Центральной Русской Народной Радой заключен Ужгородский меморандум - решение о присоединении Закарпатья к Чехословакии.

1923 год - Великобритания выдвинула СССР ряд ультимативных требований ("ультиматум Керзона").

1937 - президент Чехословакии Бенеш направил Сталину сообщение с предупреждением о подготовке против него мятежа среди высшего руководства Красной Армии.

1942 – Вермахт начал наступление в Крыму.

1943 год - закончилось восстание Варшавского гетто.

1944 - руководитель еврейского отдела гестапо Эйхман предложил союзникам обменять венгерских евреев на 10 000 грузовиков.

1945 - представители немецкого командования во главе с фельдмаршалом Кейтелем во второй раз подписали акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии.

1951 год - Иван Драч опубликовал свое первое стихотворение.

1984 – Олимпийский комитет Советского Союза отказался направлять команду спортсменов для участия в XXIII Олимпиаде в Лос-Анжелесе.

Именинники 8 мая

Василий, Марк, Сергей, Ника.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда отмечают День программиста в Украине и мире.

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