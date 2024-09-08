Какой праздник отмечают 8 сентября по новому календарю

Теперь по календарю Православной церкви Украины один из самых больших праздников года приходится именно на дату 8 сентября. В этот день верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

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На эту дату также выпадают именины Ивана, Георгия и Марии. OBOZ.UA рассказывает о других праздниках и памятных датах 8 сентября.

Какие праздники отмечаются 8 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы – Мария родилась в семье уже очень пожилых Иоакима и Анны. Они всю жизнь молили бога о ребенке и получили желаемое, когда пообещали посвятить его жизни служению. Считается, что с рождения Марии начал осуществляться божий план спасения человечества. Именно поэтому праздник в честь ее появления на свет почитается как один из величайших.

День памяти жертв фашизма – этот праздник был введен в 1962 году в честь всех, кто погиб от диктатуры немецкого фашизма. К таким жертвам относят и тех, кто погиб от боевых действий, и жертв Холокоста, и людей, потерявших жизнь из-за голода и болезней. Мемориальная дата отмечается во второе воскресенье сентября.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины – также во второе воскресенье сентября Украина отмечает профессиональный праздник нефтяников и газовиков.

Международный день солидарности журналистов – в 1942 году в Берлине был казнен чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист Юлиус Фучик. Уже в заключении он написал книгу "Репортаж с петлей на шее". В день его гибели Международная организация журналистов стала отмечать день солидарности работников СМИ, ведь именно цеховая сплоченность помогает поддерживать свободу слова во всем мире.

Международный день грамотности – такое базовое умение, как читать и писать, открывает перед любым человеком огромные возможности. Образование, наука, творчество и даже ежедневный быт невозможны в современном мире без грамотности. Вот почему она так важна.

День прощения, или День извинений – человеческие отношения невозможны без умения просить прощения и прощать. Поэтому, если у вас есть какая-то вина за душой, сегодняшний день специально создан, чтобы избавиться от него.

День "Звездного пути" – Star Trek, он же "Звездный путь" стал одной из самых больших медиафраншиз в мире, завоевав сердца десятков, если не сотен миллионов людей. Фантастическая вселенная учит нас, как важны для сосуществования умение договариваться и сотрудничать. Фанаты утверждают, что обретают в своих любимых фильмах, сериалах и комиксах надежду и силы с оптимизмом смотреть в будущее.

Исторические события 8 сентября

70 – римские войска Тита Флавия берут Иерусалим, уничтожают город и Второй Иерусалимский храм.

1504 – во Флоренции на площади Синьории установили 5-метровую статую "Давид" работы Микеланджело Буонарроти

1514 – в битве под Оршей московская армия была разбита русско-литовскими войсками под предводительством князя Константина Острожского.

1522 – завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей Магеллана назад вернулся только один. Другая дата, встречающаяся в разных источниках, — 6 сентября.

1664 – Новая Голландия, нидерландская колония в Северной Америке (современные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Делавер), полностью перешла под контроль англичан

1760 – последний французский генерал-губернатор Канады Водрейль сдал Монреаль британцам. Согласно подписанному впоследствии Парижскому соглашению Новая Франция стала собственностью Королевства Великобритании.

1791 – в парижском Лувре художники впервые выставили на смотр свои картины

1796 – Наполеон разбил австрийцев в битве у Бассано (Ломбардия)

1886 – основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР

1888 – состоялся первый матч Английской футбольной лиги

1914 – возле села Воля-Высоцкая (теперь Жовковский район, Львовская область) штабскапитан Петр Нестеров совершил первый в истории воздушный таран, во время которого погиб и он, и экипаж австрийского самолета.

1943 – король Виктор Эммануил III объявил о капитуляции Королевства Италия перед войсками союзников

1951 – в Сан-Франциско представители 48 стран подписали мирный договор с Японией по итогам Второй мировой войны. СССР в этой акции участия не принимал, и до сих пор Россия как его наследница формально находится в состоянии войны с Японией

1952 – вышло первое книжное издание повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море"

1967 – в Норвежском море из-за пожара затонула советская подлодка "Ленинский комсомол" с 39 членами экипажа

1989 – в Киеве основан Народный рух Украины за перестройку

1993 – создана Всемирная организация городов культурного наследия ЮНЕСКО. Отмечается как День солидарности городов Мирового культурного наследия

2022 – Чарльз III стал королем Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II, находившейся на троне с 1952 года.

Исторические фигуры и знаменитости, родившиеся 8 сентября

1157 – Ричард I Львиное Сердце, английский король (1189-1199).

1812 – Наталья Гончарова, жена Александра Пушкина, правнучка Гетмана Украины Петра Дорошенко.

1830 – Фредерик Мистраль, провансальский поэт и лексикограф, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1904 год.

1841 – Антонин Леопольд Дворжак, чешский композитор.

1873 – Альфред Жарри, французский поэт, прозаик и драматург.

1896 – Александр Соколовский, украинский писатель эпохи Расстрелянного Возрождения.

1897 – Ефим Голышев, украинский композитор во Франции, скрипач и художник. Являлся одним из первых известных и признанных композиторов додекафонистов.

1898 – Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино, Народная артистка СССР, лауреатка двух Сталинских и Шевченковской премий

1913 – Петр Войновский, украинский политический, военный и общественный деятель

1916 – Григорий Слуцкий, украинский архитектор.

1925 – Питер Селлерс, британский комедийный актер

1928 – Василий Сологуб, украинский писатель.

1931 – Александр Ивахненко, украинский художник

1947 – Николай Шопша, украинский оперный певец и Алексей Вадатурский, украинский агропредприниматель, Герой Украины, убит россиянами во время бомбежки Николаева 31 июля 2022 года.

1953 – Лидия Забелястая, оперная певица, народная артистка Украины

1963 – Вадим Перельман, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер украинского происхождения.

1970 – Нико Кейс, американская певица и автор песен, украинка по национальности.

1971 – Мартин Фримен, британский актер.

1975 – Андрей Жованик, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

1979 – Алиша Бет Мур, американская певица, выступающая под псевдонимом Pink.

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