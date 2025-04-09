Какой праздник отмечают 9 апреля: все об этом дне

9 апреля объединяет историю, духовность, современную культуру и важные общественные ценности. В церковном календаре – это день чествования святого мученика Евпсихия, а в мире – время привлечь внимание к важным социальным темам.

Видео дня

Именно 9 апреля отмечают Международный день розового цвета – символ борьбы с буллингом, а также Международный день ASMR – современной практики сенсорного расслабления. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 9 апреля

Православный календарь

Православная церковь 9 апреля чествует святого мученика Евпсихия Кесарийского, пострадавшего за веру во Христа в IV веке. По преданию, Евпсихий был благородным христианином из Кесарии Кападокийской, пострадавшим по приказу императора Юлиана Отступника.

Особенностью этого дня в народном календаре считается пробуждение земли. В некоторых регионах верили, что именно на Евпсихию "открывается земля" и начинается настоящая весна – время садоводства, первых полевых работ и символического обновления.

Международный день розового цвета

Каждый год во вторую среду апреля отмечается Международный день розового цвета, который в 2025 году выпадает именно на 9 апреля. Это день борьбы против буллинга, дискриминации и ненависти, в частности, в ЛГБТ+ среде. Праздник возник в Канаде после того, как двое старшеклассников выступили против издевательства над парнем, пришедшим в школу в розовой рубашке. В знак солидарности они сами надели розовое – и создали движение, охватившее весь мир.

Сегодня этот праздник стал символом равенства, поддержки и принятия. Люди одевают розовую одежду, проводят тематические мероприятия в школах, офисах и общественных пространствах, чтобы распространять идеи терпимости и эмпатии.

Международный день ASMR

Также 9 апреля отмечается Международный день ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) – праздник для тех, кто находит удовольствие в приятном сенсорном ощущении от звуков, прикосновений, шепота или визуальных триггеров.

ASMR стал настоящим медиафеноменом XXI века – миллионы видео с шепотом, постукиванием, шелестом и другими звуками помогают людям расслабиться, заснуть или снизить уровень тревожности. В этот день блоггеры и креаторы ASMR-контента публикуют новые видео, проводят стрим, а психологи обсуждают пользу сенсорной релаксации.

Исторические события 9 апреля

1667 – в Париже состоялась первая в мире публичная художественная выставка.

1860 – французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись, хранящуюся в парижском архиве.

1865 – войска Конфедерации под командованием Роберта Ли сдались объединенным войскам Улисса Гранта, что стало завершением Гражданской войны в США.

1930 – в Нью-Йорке впервые продемонстрировали работу видеотелефона. Связь установлена между офисами компаний Bell Laboratories и AT&T.

1940 – немецкие войска вторглись в Данию и Норвегию.

1966 – Ватикан упразднил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков.

1989 – войска СССР разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси, эти кровавые события получили название Трагедия 9 апреля.

2003 – Европарламент одобрил вступление в Европейский союз 10 новых членов: Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении

2003 – во время вторжения коалиционных сил в Ирак американские войска полностью овладели Багдадом; Саддам Хусейн стал скрываться.

2005 – наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский, женился на Камилле Паркер-Боулз.

2015 – в Украине приняты декоммунизационные законы.

Кто родился 9 апреля

1336 – Тамерлан, один из известных мировых завоевателей, сыгравший значительную роль в истории Центральной Азии и Кавказа.

1821 – Шарль Бодлер, поэт и критик, классик французской и мировой литературы ("Цветы зла", "Искусственный рай", "Парижский сплин")

1830 – Эдвард Майбридж, английский и американский фотограф и исследователь, известный изучением процесса движения и его фиксации, один из изобретателей-предтечей кино.

1906 – Виктор Вазарели, французский художник, родившийся в Венгрии, один из основателей оп-арта.

1911 – Степан Кириченко, украинский живописец-монументалист.

1918 – Йорн Утзон, датский архитектор, спроектировал здание оперы Сиднея.

1921 – Мэри Джексон, афроамериканская математики и аэрокосмическая инженерка НАСА.

1926 – Хью Гефнер, американский издатель, основатель журнала "Playboy".

1932 – Карл Перкинс, один из первопроходцев рок-н-ролла.

1933 – Жан-Поль Бельмондо, французский актер ("Профессионал", "Один шанс на двоих").

1984 – Константин Мрочко, солдат Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

В этот день умерли:

1553 – Франсуа Рабле, французский писатель, автор Сатирически-философского романа "Гаргантуа и Пантагрюэль".

1626 – Фрэнсис Бэкон, английский политик, государственный деятель, ученый, эссеист, философ, один из создателей эмпиризма, лорд-канцлер Англии.

1754 – Христиан Вольф, выдающийся немецкий ученый-энциклопедист, философ, юрист и математик.

1882 – Данте Габриель Росетти, английский поэт, художник, переводчик итальянского происхождения, один из основателей "Братства Прерафаэлитов".

1959 – Фрэнк Ллойд Райт, американский архитектор-новатор, создатель "органической архитектуры".

2011 – Сидни Люмет, американский режиссер, продюсер, сценарист, актер.

2021 – Филипп, герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании Елизаветы II.

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