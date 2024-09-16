Какой праздник отмечают в Украине и мире 16 сентября: интересные факты
16 сентября – особый день в истории Украины и мира. Во время него отмечаются разные важные праздники и упоминаются весомые исторические события.
В такие значимые даты принято уделять время для общения с родными и проявлять уважение к прошлому. О том, какие именно праздники и факты следует вспомнить, рассказывает OBOZ.UA.
Святой великомученицы Евфимии
16 сентября в православном календаре чествуют святую великомученицу Евфимию. Она жила в III веке и пострадала за отказ поклониться и принести жертву языческому богу войны Аресу. По преданию, Евфимия была подвергнута жестоким пыткам, но несколько раз благодаря вере и помощи от Бога оставалась в живых.
Международный день охраны озонового слоя
Этот глобальный экологический праздник был основан ООН и отмечается ежегодно 16 сентября с целью привлечь внимание к проблеме уничтожения озонового слоя. Он чрезвычайно важен для жизни на Земле, поскольку защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения.
День памяти Георгия Гонгадзе
16 сентября также является днем памяти исчезнувшего в 2000 году Георгия Гонгадзе, украинского журналиста и основателя издания "Украинская правда". Впоследствии стало известно, что его жестоко убили сотрудники милиции, а через некоторое время из-за подозрения президента Кучмы в заказном убийстве, разгорелся кассетный скандал.
Другие праздники 16 сентября 2024 года
- День семьи и общины;
- День тренировок для подростков;
- День обещаний домашним любимцам;
- День сбора камней.
Знаковые события, произошедшие 16 сентября
- В 1658 году гетман Украины Иван Выговский заключил с Польшей Гадячский договор.
- В 1979 году в Донецкой области на глубине 903 метра произошел подземный ядерный взрыв в шахте "Юнком".
- В 1998 году состоялся выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари".
- В 2002 году началась активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!"
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