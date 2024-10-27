Какой праздник отмечают в Украине и мире 27 октября: все об этом дне

27 октября православные верующие чтят память священномученика Нестора и священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды. Именины по новому стилю празднуют Андреи, Валентины, Марки и Несторы, а по старому – Игнаты, Кузьмы, Максимилианы, Михаилы, Назары, Петры, Прасковии.

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27 октября произошел переход на зимнее время – стрелки часов следует перевести на час назад. В мире отмечают Всемирный день бега, День капризных коллег, День свекрови, а в Украине – День украинской письменности и языка и День автомобилиста и дорожника. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 октября

15 октября по новоюлианскому календарю – день памяти преподобного Нестора Летописца. Нестор был писателем-агиографом, монахом Киево-Печерского монастыря и жил в конце XI – начале XII веков. Родился Нестор в Киеве, а в возрасте 17 лет решил стать монахом, приняв постриг Печерской обители. Позже он стал дьяконом. Именно Нестор написал летопись "Повесть временных лет" на основе разных древних источников, рассказов старожилов и рассказов народа.

День украинской письменности и языка установлен указом президента от 1997 года и ежегодно отмечается в честь летописца Нестора – последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Историки-языковеды говорят, именно с преподобного Нестора-летописца и начинается письменный украинский язык.

День автомобилиста и дорожника отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. Праздник установлен в Украине в поддержку инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства согласно указу президента от 13 октября 1993 года № 452/93".

Также в странах мира 27 октября отмечают:

Американский День пива;

День благодарения черной кошке в Великобритании;

День дедушек и бабушек в Австралии;

День флага Греции.

Исторические события 27 октября

1654 – 50-тысячное войско Речи Посполитой во главе с коронным гетманом Станиславом Потоцким отправилось на Подолье и Брацлавщину.

1662 – английский король Карл II продал Дюнкерку Королевству Франция.

1882 – создан первый профессиональный национальный реалистический театр на украинских землях под руководством М. Л. Кропивницкого.

1904 – открылся Нью-Йоркский метрополитен.

1951 – впервые при лечении рака применили радиацию.

1962 – разведывательный самолет U-2 ВВС США сбит над Кубой советской зенитной ракетой. Погиб пилот майор Рудольф Андерсон. Это так называемая "черная суббота" 27 октября – день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне. 1982 – Китай объявил, что численность его населения превысила 1 млрд. жителей.

2017 – Каталония провозгласила независимость от Испании.

Родившийся 27 октября

1728 – Джеймс Кук, британский мореплаватель, руководитель трех кругосветных экспедиций, первооткрыватель Новой Зеландии и Гавайских островов.

1782 – Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор, автор шести концертов.

1811 – Айзек Зингер, американский изобретатель швейной машинки.

1858 – Теодор Рузвельт, 26-й президент США.

1952 – Роберто Бениньи, итальянский актер и режиссер.

1957 – Фрэнсис Фукуяма, американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения.

В этот день умерли:

1114 – Нестор Летописец, монах Киево-Печерского монастыря, историк средневековья, автор 1-й редакции "Повести временных лет", житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского.

1675 – Жиль Персон де Роберваль, выдающийся французский математик, механик, астроном и физик.

1975 – Рекс Стаут, американский писатель детективного жанра. Автор серии книг о Ниро Вульфе.

1979 – Евгений Онацкий, украинский общественный деятель, ведущий деятель ОУН, журналист и учёный.

1980 – Джон ван Флэк, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.

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