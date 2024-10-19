Какой праздник выпадает на 19 октября: все об этом дне

19 октября православные верующие чтят память святого пророка Иоила, священномучеников Уара, преподобного Иоанна Рыльского. Именины празднуют Фомы, Макары, Иваны и Вероники.

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В мире отмечают День охраны дикой природы в городах, День мостов, День приключений, Международный день ленивца, Международный день джина и тоника, День ракии, Международный день ремонта, День "Оцени свою жизнь". А в Украине с профессиональным праздником поздравляют работников целлюлозно-бумажной промышленности. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 октября

19 октября по новоюлианскому календарю – перенос мощей преподобного Иоанна Рыльского. Иоанн родился он в благочестивой семье в конце IX века. Рано став сиротой, с детства мальчик начал подрабатывать пастушком. Однажды Иоанн потерял корову с телятком, за что его жестоко избил владелец стада. Тогда мальчик обратился к молитве к Богу и свершилось чудо: пастух сразу нашел потерянный скот. Впоследствии Иоанн решил поступить послушником в монастырь, где много изучал богословские книги. Иоанн избрал аскетическую жизнь, 12 лет проведя в пещере, соблюдая пост и молясь. По преданию, Иоанн мог исцелять больных.

Также 19 октября церковь чествует святого пророка Иоила и священномученика Уара. Иоил был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Это первый библейский пророк, оставивший за собой запись своих проповедей (книга Иоила).

Мученик Уар жил в III-IV веках, в Египте. Будучи военачальником, он тайно исповедовал христианскую веру, помогал заключенным христианам, принося им пищу и лекарства. После разоблачения Уар отказался отступить от своей веры и был жестоко замучен.

Профессиональный праздник работников целлюлозно-бумажной промышленности Украины установлен указом президента от 1 октября 2008 года и отмечается ежегодно в третью субботу октября. В 2024 году праздник выпадает на 19 октября.

Также в странах мира 19 октября отмечают:

День мостов (в честь даты завершения в 1977 году строительства моста через реку Нью-Ривер);

День Оксфордшира в Великобритании;

День матери Весы в Албании;

День юриста в Молдове;

Международный день ленивца.

Выдающиеся исторические события 19 октября

1813 – поражение армии Наполеона в "Битве народов" под Ляйпцигом.

1918 – создан во Львове Украинский Национальный Совет ЗУНР провозгласил образование Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии.

1943 – Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин.

1947 – начался массовый вывоз украинцев в Сибирь.

1956 – СССР и Япония подписали в Москве право на прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений.

1956 – Польская объединенная рабочая партия вооружила польских рабочих в ответ на продвижение на Варшаву оккупационных советских войск под командованием Константина Рокоссовского, тогда номинального министра обороны Польской Народной Республики.

1961 – в Карлсруэ суд вынес приговор агенту КГБ Б. Сташинскому, убийцы Л. Ребета и С. Бандеры, и признал ответственным за организацию убийств правительство СССР и ЦК КПСС.

Родившийся 19 октября

1862 – Огюст Люмьер, изобретатель кинематографа, брат Луи Жана Люмьера.

1882 – Боччони Умберто, итальянский художник, скульптор, теоретик футуризма.

1898 – Петр Гузь, украинский кобзарь.

1899 – Мигель Анхель Астуриас, гватемальский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1967 года.

1854 – Сергей Васильковский, украинский художник, пейзажист.

1916 – Жан Доссе, французский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1980 года.

1952 – Вероника Кастро, мексиканская актриса.

1998 – Кэти Даглас, канадская актриса.

В этот день умерли:

1745 – Джонатан Свифт, ирландский писатель, известный как автор "Путешествий Гулливера".

1897 – Джордж Мортимер Пульман, американский изобретатель, конструктор спальных вагонов.

1914 – Александр Измаильский, украинский ученый, агроном.

1937 – Эрнест Резерфорд, британский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1908).

2018 – Осаму Симомура, японский и американский химик-органик, биохимик и морской биолог, профессор. Награжден Нобелевской премией по химии.

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