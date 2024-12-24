Камера iPhone 18 превзойдет ожидания: известны детали

Apple продолжает удивлять своих поклонников новыми технологиями. Хотя до презентации iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max остается почти два года, уже сейчас появляются интересные подробности о будущих устройствах.

Видео дня

Главной особенностью станет скользящая диафрагма основной камеры, что станет революционным шагом для линейки iPhone. Эта технология позволит пользователям получить еще больше контроля качества снимков, отмечают в MacRumors.

Сменная диафрагма: новый стандарт для iPhone

Сменная диафрагма позволит пользователям регулировать количество света, попадающего через объектив на сенсор камеры. В настоящее время камеры на iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro имеют фиксированную диафрагму ƒ/1.78. Однако с запуском iPhone 18 Pro пользователи получат возможность вручную настраивать этот параметр, что приблизит смартфон к профессиональным камерам.

Технологическая поддержка от BE Semiconductor

Голландская компания BE Semiconductor будет поставлять специальное оборудование для механизма лепестков диафрагмы. Этот компонент станет ключевым в новой системе, обеспечивая плавное изменение диафрагмы. Такой подход откроет больше возможностей для создания качественных фотографий с естественными эффектами.

Достоинства для глубины резкости

Сменная диафрагма придаст больше контроля над глубиной резкости — важным параметром, определяющим четкость объекта на переднем плане по сравнению с фоном. Хотя размеры сенсоров в смартфонах ограничены, эксперты считают, что это обновление может существенно улучшить качество изображения, особенно в портретной фотографии.

Возможность большего сенсора

Слухи также предполагают, что iPhone 18 Pro может получить больший детектор камеры. Это обеспечит более естественный эффект "боке" - размытие фона, которое Apple реализует искусственно через портретный режим. Такая разработка станет прорывом в мобильной фото.

Сначала ожидалось, что скользящая диафрагма появится на моделях iPhone 17. Однако аналитик Мин-Чи Куо подтвердил, что эта функция будет доступна только в моделях iPhone 18 Pro.

Ожидается, что новые модели iPhone 18 будут представлены в сентябре 2026 года. Если все слухи подтвердятся, эти смартфоны станут настоящим прорывом мобильной фотографии.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новых функциях ОС для гаджетов Apple iOS 18 и iPadOS 18.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.