Покрытый черным песком: где расположен самый опасный пляж в мире

Исландия – страна уникальных природных ландшафтов. Туристы могут удивиться, узнав, что один из самых красивых пляжей является одновременно и самым опасным. Рейнисфьяра, расположенная на южном побережье Исландии, стала лучшим пляжем в Европе в 2023 году, согласно ежегодному рейтингу Tripadvisor.

Видео дня

Рейнисфьяра – это ошеломляющий черный песок, базальтовые скалы и бурные волны океана. Вулканический песок, контрастирующий с белыми волнами Атлантического океана, создает невероятный вид. Почему же этот пляж так опасен, рассказало издание Express.

Черный песок образовался вследствие извержения вулканов и придает пляжу уникальный, почти инопланетный вид. Шестигранные базальтовые колонны, напоминающие органные трубы, тоже являются результатом вулканической активности и создают впечатляющую природную достопримечательность.

Несмотря на свою красоту, Рейнисфьяра – опасное место из-за сильных волн и подводных течений.

На Рейнисфьяре есть спящие (другие названия – королевские или мошеннические) волны – это массивные прибрежные потоки воды, которые неожиданно появляются среди меньших волн. Эти волны достигают невероятных высот и идут гораздо дальше вглубь суши. Они непредсказуемы и могут появиться в любой момент. Явление вызвано крутым падением дна океана у побережья.

Это в сочетании с сильными океанскими течениями создает очень опасные условия. Если вас сбила с ног волна, то быстро затянет течением – и ледяная вода может за несколько минут довести до переохлаждения.

Нельзя поворачиваться спиной к океану. Как отмечает популярный туристический сайт, "не стоит умирать ради селфи".

Пляж также страдает от опасности камнепадов из скал. Рейнисфьяра имеет собственную систему светофоров, чтобы люди могли безопасно добраться до пляжа. Когда горит желтый свет, посетители не должны входить в желтую зону. Когда горит красный свет, туристам не должно входить в красную зону (оставаться за световым знаком).

Посетителям настоятельно рекомендуется оставаться на берегу, откуда открывается вид на потрясающие пейзажи с безопасного расстояния.

На пляже нет спасателей или береговой охраны, а условия слишком опасны, так что шансы на спасение минимальны.

Правила посещения пляжа Рейнисфьяра:

внимательно прочтите знаки и соблюдайте предупреждения;

держитесь подальше от воды;

будьте особенно осторожны, если приедете с детьми;

обращайте внимание на приливы;

соблюдайте осторожное расстояние от скал.

На Рейнисфьяре нельзя:

подходить к краю берега и скал;

купаться или заниматься серфингом;

рисковать, помогая другим.

Добраться до пляжа можно как на арендованном автомобиле, так и в составе организованной экскурсии. Путь из Рейкьявика займет около 2,5 часов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая страна в Азии стала особенно популярной среди туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.