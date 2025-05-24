Картофель будет гигантским: чем подкормить перед цветением

Хотя картофель считается одной из самых неприхотливых культур, правильная и своевременная подкормка существенно влияет на качество и количество урожая. Чтобы получить крупные, вкусные и устойчивые к болезням клубни, необходимо внести питательные вещества на ключевых этапах развития растения.

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В частности, в период интенсивного роста культуре нужны азот, фосфор и калий, а для улучшения вкусовых качеств – микроэлементы, такие как цинк и бор. OBOZ.UA рассказывает, какие удобрения эффективны после посадки картофеля, когда именно их вносить и как не навредить растениям.

Подкормка перед цветением: когда и как

Оптимальная схема подкормки картофеля включает 3-4 внесения удобрений в течение сезона. Первые два приходятся на период появления молодых побегов, а следующее – перед цветением. Применяют два основных способа внесения:

корневой – удобрения вносятся в почву во время окучивания;

внекорневой (листовой) – опрыскивание растений жидкими растворами.

Органические удобрения

Перепревший навоз и компост

Эти виды органики содержат комплекс питательных веществ, в частности азот, калий, кальций. Их можно приготовить самостоятельно или приобрести готовыми. Для улучшения свойств навоза часто добавляют торф. Также эффективным является куриный помет, разведенный с водой.

На раннем этапе роста картофель подкармливают раствором коровяка (1 л свежего навоза на 10 л воды). Смесь вносят в междурядья.

Зола

Древесная зола содержит калий, кальций, фосфор и магний. Для приготовления жидкого удобрения 1 стакан золы следует развести в 10 л теплой воды, настаивать сутки и поливать растения – по 1 л на куст.

Дрожжевой настой

Дрожжи стимулируют микробиологическую активность почвы. Для приготовления растворите 10 г сухих дрожжей и 50 г сахара в 10 л воды, дайте настояться в течение суток. Перед применением разведите в соотношении 1:5. Применяют до цветения и за месяц до уборки.

Минеральные удобрения

Минеральные подкормки обеспечивают быстрое усвоение необходимых элементов и подходят для целевого внесения в зависимости от фазы роста:

После появления всходов: мочевина, аммиачная селитра, сульфат калия, борная кислота; Во время бутонизации: суперфосфат, фосфоритная или костная мука, гуминовые препараты; В период и после цветения: карбонат или сернокислый калий, сульфат калия.

Перед использованием таких препаратов стоит тщательно изучить инструкцию. Превышение дозировки, особенно при опрыскивании, может вызвать ожоги листьев.

Сочетание органики и минеральных удобрений на разных этапах роста позволяет достичь стабильно высокого урожая с хорошими вкусовыми качествами и устойчивостью к болезням.

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