Картофель долго не будет прорастать: что сделать перед хранением

Чтобы ваш картофель долго не прорастал, эксперты советуют сделать одну вещь перед тем, как положить его на хранение, а именно просто вынуть овощи из полиэтиленового пакета.

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Большинство супермаркетов продают картофель в больших полиэтиленовых пакетах, и хотя это может быть экономически выгоднее, на самом деле это не очень хорошо для сохранения его свежести, пишет OBOZ.UA.

Полиэтиленовые пакеты могут задерживать влагу, поскольку они не обеспечивают надлежащей циркуляции воздуха, поэтому, накапливая эту влагу внутри, можно создать влажную среду, которая способствует порче и прорастанию.

Поэтому, хотя в супермаркетах картофель могут упаковывать таким образом, лучше всего вынуть его, как только вы вернетесь домой, и переложить в бумажный или сетчатый пакет, или же корзину.

Все эти предметы обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха, что помогает регулировать влажность и поможет дольше сохранять картофель свежим без прорастания.

После того, как вы переложили картофель в воздухопроницаемый пакет или корзину, его следует поместить в прохладное, темное и сухое место, такое как кладовая или шкаф, подальше от лука и других фруктов, выделяющих этилен, поскольку это может ускорить прорастание.

Картофель начинает прорастать, когда он подвергается воздействию тепла и света, поэтому, храня его в прохладном и сухом месте, вы можете эффективно замедлить процесс прорастания.

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