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Картофельно-мясные котлеты: как приготовить привычное блюдо по-новому
Если вам надоели классические котлеты, в фарш можно добавить пюре, тертый твердый сыр. А для приятного аромата и вкуса добавьте в основу специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из фарша с картофелем.
Ингредиенты:
- Картофель 4 шт
- Фарш свиной 500 г
- Лук 1 шт
- Томатная паста
- Соль
- Перец
- Гранулированный чеснок
- Приправа
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте пюре, специи, муку, яйца, лук, перемешайте.
2. Сформируйте котлеты, обжарьте.
3. Добавьте томатную пасту и протушите котлеты.
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