Картофельно-мясные котлеты: как приготовить привычное блюдо по-новому

Если вам надоели классические котлеты, в фарш можно добавить пюре, тертый твердый сыр. А для приятного аромата и вкуса добавьте в основу специи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из фарша с картофелем.

Ингредиенты:

Картофель 4 шт

Фарш свиной 500 г

Лук 1 шт

Томатная паста

Соль

Перец

Гранулированный чеснок

Приправа

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте пюре, специи, муку, яйца, лук, перемешайте.

2. Сформируйте котлеты, обжарьте.

3. Добавьте томатную пасту и протушите котлеты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: