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Картофельно-мясные котлеты: как приготовить привычное блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
813
Картофельно-мясные котлеты: как приготовить привычное блюдо по-новому

Если вам надоели классические котлеты, в фарш можно добавить пюре, тертый твердый сыр. А для приятного аромата и вкуса добавьте в основу специи.

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Домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из фарша с картофелем. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Картофель 4 шт
  • Фарш свиной 500 г
  • Лук 1 шт
  • Томатная паста
  • Соль
  • Перец
  • Гранулированный чеснок
  • Приправа 

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте пюре, специи, муку, яйца, лук, перемешайте.

Фарш для котлет

2. Сформируйте котлеты, обжарьте. 

Приготовление котлет

3. Добавьте томатную пасту и протушите котлеты.

Готовые котлеты

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