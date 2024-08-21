Киану Ривз вернется в 'Джон Уик 5', но для фанатов есть неприятные новости

Фанатам франшизы боевиков о Джоне Уике с Киану Ривз в главной роли придется подождать новую часть дольше, чем они надеялись. Даже несмотря на то, что киновселенная в целом продолжит расширяться.

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Как пишет издание Collider, хотя проект пятой главы истории находится в активной разработке, съемочная часть не начнется, как планировалось ранее. Команда фильма во главе с режиссером Чадом Стахельски не сможет приступить к съемкам в 2025 году.

Все из-за новой должности, которую Стахельски получил в кинокомпании Lionsgate. Под его контроль перешла вся работа над франшизой "Джон Уик" и ребутом "Горца". Именно на последнем проекте сейчас и сконцентрированный режиссер. Он планирует перезапустить фантастическую серию, стартовавшую в 1986 году и главным героем которой был Коннор Маклауд в исполнении Кристофера Ламберта. На этот раз центральную роль доверили Генри Кавиллу. Съемки "Горца" с его участием начнутся уже в начале 2025 года в Шотландии.

Что касается "Джона Уика", то инсайдерам удалось узнать, что к образу наемного убийцы, вокруг которого крутится история, вернется сам Киану Ривз. А значит, судя по всему, его персонаж выживет, несмотря на противоречивый финал четвертого фильма. Больше деталей о пятой части франшизы нет.

Тем временем студия продолжает расширять эту вселенную с помощью спин-оффов. Так, на 6 июня 2025 года назначена премьера остросюжетного боевика "Балерина" с Аной де Армас в главной роли. Иен МакШейн снова сыграет в нем роль Уинстона Скотта. Появятся в кадре также и Киану Ривз и покойный Лэнс Реддик, для которого роль Харона стала последней. Также известно о начале работы над телешоу "Под Высоким столом", а также о разработке аниме-сериала.

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