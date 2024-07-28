Тимоти Шаломе в роли Бобби Дилана: вышел тизер ленты 'Полная неизвестность'

После двух успешных премьер актер Тимоти Шаломе не останавливается на достигнутом. Успех ему принес мюзикл "Вонка", где актер сыграл роль шоколатье Вилли Вонки и фильм "Дюна" Дэнни Вильнева – там Шаломе был межгалактическим принцем Полом Атридом.

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В феврале 2024 года начался съемочный процесс ленты "Полная неизвестность" ("A Complete Uknown"). Это байопик легендарного музыканта Боба Дилана. Недавно вышел официальный тизер будущей премьеры.

Боб Дилан – не только музыкант, певец и автор песен. Ему даже присудили Нобелевскую премию по литературе в 2016 году за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции.

Режиссером ленты выступил Джеймс Мангольд, известный по фильмам "Росомаха", "Ford против Ferrari" и "Индиана Джонс и колесо судьбы". О том, что Тимоти Шаломе сыграет роль Боба Дилана, стало известно еще в 2020 году, когда впервые заговорили о предстоящем фильме. Съемки постоянно откладывали – сначала из-за пандемии, затем из-за забастовки актеров и сценаристов в 2023 году.

В сети появились первые кадры со съемочной площадки – Шаломе одет в вельветовый пиджак и вязаный шарф, джинсы, потертые кожаные ботинки и кепку. Создатели фильма говорят, что актер выглядит именно так, как и Боб Дилан в свои 20 лет.

Шаломе будет исполнять много песен в байопике. Актер даже обратился к своему коллеге по "Дюне" Остину Батлеру (известен также по роли Элвиса Пресли в ленте "Элвис"), чтобы тот помог создать характерное звучание тембра Дилана.

События фильма будут разворачиваться в начале 1960-х и покажут путь Боба Дилана от фолк-исполнителя до рок-звезды. Начнется история довольно романтично: юный Дилан приезжает в Нью-Йорк с двумя долларами в кармане – а уже через три года он становится всемирной сенсацией.

В ленте появятся такие звезды тогдашней рок-сцены, как Джонни Кэш (Бойд Холбрук), Джоан Баэз (Моника Барбаро) и Пит Сигер (Эдвард Нортон). Эль Фаннинг получила роль художницы Сильви Руссо, первой любви Боба Дилана.

Как именно Тимоти Шаломе воплотит образ культового музыканта, станет известно во время премьеры, которая запланирована уже на следующий год.

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