Киллиан Мерфи сыграет в новой драме от Netflix: что известно о фильме 'Стив'

После триумфа на "Оскаре" актер Киллиан Мерфи готовит новый киновзрыв — на этот раз в сотрудничестве с Netflix. Платформа представила первый кадр из драмы "Стив", в которой Мерфи исполняет главную роль.

Видео дня

Лента является адаптацией бестселлера "Shy" автора Макса Портера и рассказывает историю директора реформаторской школы. Премьера фильма запланирована на 3 октября и состоится одновременно в избранных кинотеатрах Великобритании и на Netflix.

Ленту снял Тим Миланц, известный по совместной работе с Мерфи над "Острыми козырьками".

Сюжет фильма "Стив"

События будут разворачиваться в течение одного насыщенного дня в жизни главного героя — руководителя школы для "трудных" подростков, которую вот-вот могут закрыть. Он пытается защитить учебное заведение и одновременно борется с собственными внутренними демонами. Главной темой является борьба за второй шанс в мире, где таких шансов почти не дают. История балансирует между социальной драмой и глубоким психологическим портретом.

Параллельно со Стивом в фильме раскрывается линия юного героя по имени Шай, которого сыграл Джей Ликурго. Это подросток, который оказался в точке, где его прошлое, нестабильная психика и жажда саморазрушения сталкиваются с надеждой на новую жизнь. Сюжет погружает зрителя в психологическую драму, которая отражает, как система, родительское равнодушие и внутренняя боль формируют современного подростка.

Netflix уже обнародовал первое фото из фильма, на котором Мерфи стоит у школьной доски с теннисным мячом в руках — образ, намекающий на стресс и нестабильность его персонажа. Кадр передает ощущение напряжения, которое пронизывает всю историю. Зрители могут ожидать не только проникновенной драмы, но и визуально сильного произведения с глубоким смыслом.

Кроме Киллиана Мерфи, в фильме снялись известные актеры: Трейси Ульман, Симби Аджикаво и Эмили Уотсон.

OBOZ.UA напоминает, что в апреле 2025 года вышел фильм с Мерфи, в котором актер играет торговца углем и отца пяти детей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.