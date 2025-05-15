Кинолог назвал 'лучшую породу' для новичков

Решение о том, заводить ли собаку, - чрезвычайно важное решение. Такое изменение требует месяцев исследований и планирования. Особенно важно знать, какая порода, по вашему мнению, лучше всего подойдет для вашего образа жизни и сколько времени для прогулок или еды ей нужно.

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Один кинолог, который имеет ник @southenddogtraining1 в TikTok, в недавнем видео поделился своими мыслями о лучшей породе для владельцев начинающих собак.

Итак, по его словам, лучшая порода для тех, кто заводит собаку впервые, - это золотистый ретривер.

"Абсолютное воплощение нежной собаки. Они умные и дружелюбные почти ко всем и всему. Они также достаточно активны, поэтому могут пойти с вами практически куда угодно, если вы этого захотите", – сказал кинолог.

Также говорят, что золотистые ретриверы хорошо поддаются дрессировке и являются прекрасными домашними любимцами благодаря своей любви к людям.

Они также известны своей активностью и игривостью, что помогает им находить связь со своими хозяевами.

Кинолог добавил: "Если вы хотите более ленивую собаку, заведите себе борзую. Борзые – одни из самых легких для дрессировки собак на планете. Они очень неприхотливы в уходе и требуют очень мало физических нагрузок".

Однако кинолог предупредил, что всем собакам все равно нужно выходить на улицу, дышать свежим воздухом и заниматься физическими упражнениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что собаки больше мотивируют своих хозяев заниматься спортом, чем их родные.

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