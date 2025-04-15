Кинолог назвал самую распространенную ошибку во время прогулки с собакой

Эксперт назвал одну из ключевых ошибок владельцев собак во время прогулок.

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По словам известного кинолога Дэнни Уэллса, многие становятся "одержимыми" идеей длительных прогулок для своих собак-компаньонов. Однако слишком многие владельцы попадают в ловушку, проводя это время в своих телефонах, а не общаясь со своими домашними животными, пишет Express.

Дэнни, соавтор книги "О чем думает ваша собака", считает, что собаки предпочитают "качественное" время со своими хозяевами. Он верит, что собакам хватит 30 минут игры в саду с семьей. И это будет считаться более полноценной прогулкой.

Согласно исследованию 2024 года, выгул собаки может положительно повлиять как на физическое, так и на психическое здоровье владельца собаки и питомца. "Есть доказательства, подтверждающие эмоциональную связь между владельцами и собаками, а также более высокий уровень физической активности", – говорится в нем.

Исследование показало, что чем более эмоционально привязан хозяин к собаке, тем чаще они вместе гуляют. Эти результаты подчеркивают роль домашних животных как источника мотивации и социальной поддержки для занятий физической активностью".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что кинолог назвал три породы собак, которых бы он никогда не заводил.

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