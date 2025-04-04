Кінолог назвав три породи собак, яких би він ніколи не заводив

Иметь собаку – это большое обязательство, какую бы породу вы ни выбрали. Но у каждой собаки также есть свои особенности, некоторые породы больше подходят опытным владельцам или владельцам без маленьких детей дома. Другие требуют больше физических упражнений или стимуляции или постоянного медицинского ухода.

Видео дня

Поэтому очень важно выбрать правильную породу для своего образа жизни. Помня об этом, эксперт по поведению собак Уилл Атертон поделился в TikTok тремя породами собак, которые он любит, но никогда бы не имел.

Турецкий кангал

Его первым выбором стал турецкий Кангал. Родом из турецкой провинции Сивас, эти собаки были выведены для защиты скота от хищников, таких как волки, медведи и шакалы.

Кангалы известны своей верностью и инстинктами защиты.

Объясняя, почему он сам не хотел бы иметь собаку кангал, Уилл сказал: "Номер один, это турецкий кангал, и они были в моем кратком списке уже, пожалуй, десять лет. Я действительно считаю, что они одни из самых красивых собак на планете. Однако они серьезные собаки, и они плохо вписываются в обыкновение".

Кавказская овчарка

Второй номер в списке Вилла – кавказская овчарка. Эти собаки известны своим большим размером и соответствующей силой.

Выведенная для защиты овец от хищников, таких как волки и медведи, это еще одна порода, которая имеет тенденцию быть преданной и защищать.

Кинолог объяснил, что содержание такой собаки дома предполагает очень ответственную и кропотливую работу, к которой готовы не все владельцы, в том числе и она.

"Я понимаю, что это был бы просто ужасный выбор для моего образа жизни", – сказал Уилл.

Английский мастиф

Английский мастиф, также известный как мастиф, является еще одной большой породой собак.

Известные как "нежные гиганты", мастифы сначала были разведены, чтобы служить сторожевыми собаками и спутниками на охоте.

К сожалению, эта порода подвержена проблемам со здоровьем, включая заболевания сердца, ожирение и проблемы с суставами, и имеет среднюю продолжительность жизни от шести до 10 лет.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие породы собак лучше подойдут для маленьких домов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.