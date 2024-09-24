Кира Найтли в главной роли: Netflix выпустит экранизацию популярной книги Рут Веа

Популярный роман Рут Веа, автора психологических детективов и триллеров, вскоре выйдет на Netflix, а главную роль сыграет актриса Кира Найтли. Романы Рут Веа переведены более чем на 40 языков – ее книги стали бестселлерами по версиям Sunday Times и New York Times.

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"Женщина из каюты № 10" – непредсказуемый и невероятно атмосферный детектив, поэтому кинокритики уже делают высокие ставки на экранизацию. Первые детали о фильме обнародовали на Netflix.

Рут Веа называют современной Агатой Кристи. Ее книги стабильно становятся бестселлерами. На украинский переведен ряд романов Рут Веа, в частности, "Женщина из каюты номер 10", "Поворот ключа", "Та девушка", "Одно за другим", "Игра во ложь", "Смерть миссис Вествей".

Режиссером фильма, основанного на романе-бестселлере "Женщина из каюты номер 10", является Саймон Стоун. Главную роль сыграет популярная британская актриса Кира Найтли.

Также в состав актерской группы вошли:

Гай Пирс;

Ханна Веддингхем;

Дэвид Аджала;

Гитте Витт;

Арт Малик;

Дэниел Ингз;

Дэвид Моррисси;

Пол Кэй;

Кайя Скоделарио.

По сюжету книги, тревел-журналистка Лора Блэклок отправляется в командировку мечты – она проведет целую неделю на роскошном лайнере, наслаждаясь не только чистым воздухом Северного моря, но и изысканным обществом. На лайнер приглашены богатые и влиятельные люди.

Ночью Лора слышит всплеск – будто за борт упало тело. Сразу выйдя на балкон, женщина замечает на изгороди соседней каюты пятно, похожее на кровь, внезапно исчезнувшую через несколько минут.

Лора сразу же вызывает службу безопасности. Правоохранители обещают расследовать дело. Однако утром ночные события кажутся страшным сном – весь персонал на месте, все гости радостные и счастливые, а загадочную женщину из соседней каюты никто, кроме Лоры, не видел.

Сюжет держит в напряжении, ведь лайнер отходит все дальше в море, а Лора пытается доказать – себе и всем вокруг – что она не сумасшедшая, а убийство действительно произошло.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Netflix скоро выйдет сериал "Идеальная пара", являющийся экранизацией одноименной книги.

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