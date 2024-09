В стиле 'Большой маленькой лжи': о чем сериал 'Идеальная пара', который скоро выйдет на Netflix

Уже в этот четверг, 5 сентября, на Netflix должен выйти новый сериал, имеющий потенциал огромного хита. Звездный каст, детективный сюжет с убийством, напряженные отношения персонажей, антураж дорогой свадьбы и, очевидно, немного юмора.

Видео дня

Шоу называется "Идеальная пара" и его уже называют реинкарнацией атмосферы "Большой маленькой лжи". Ролик с трейлером сериала вышел на официальном YouTube-канале Netflix.

По сюжету девушка по имени Амелия Сакс вот-вот выйдет замуж за представителя одной из самых богатых семей "острова миллионеров" Нантакета. Ее будущая свекровь, известная писательница Грир Гаррисон Винбери не жалеет денег на организацию свадьбы. Она желает организовать светское событие сезона. Вдруг подготовку прерывает страшная находка – на пляже возле семейного дома лежит мертвое тело. На остров прибывают следователи, чтобы по горячим следам раскрыть дело.

Сериал поражает кастом. Главные роли здесь исполняют Николь Кидман и Дакота Фанниг. Также в актерский состав попал Лиев Шрайбер – один из главных друзей Украины в Голливуде. С ними снимались также Билли Хоул, Ив Хьюсон, Меган Фейи, Майкл Бич, Донна Линн Чамплин и другие. За режиссуру отвечала Сюзанна Бир ("Птичий короб", "Первая леди", "Отыграть назад").

Трейлер демонстрирует многочисленные сцены разговоров со следователями в комнате для допросов. И все это под ироничный саундтрек – песню Can't Take My Eyes off You.

"Идеальная пара" основана на бестселлере Элин Хильдербранд. Адаптировала историю для съемки Дженна Ламия ("Хорошие девочки", "Неуклюжая"), она же выступила шоуранеркой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о продолжении сериала "Острые картузы", которое запланировал выпустить Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.