'Клуб убийств по четвергам': появились фото со съемок экранизации

С тех пор как серия романов Ричарда Османа о неуемной четверке пенсионеров, раскрывающих преступления, увидела свет, среди поклонников детективного жанра не утихали разговоры об экранизации. И наконец Netflix официально представил первые кадры со съемкок бестселлера "Клуб убийств по четвергам".

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Над фильмом работает Крис Коламбус, известный по фильмам "Сам дома" и "Миссис Даутфайр", на этот раз выступающий не только режиссером, но и продюсером проекта. "Клуб убийств по четвергам" обещает стать одним из самых интересных премьер года с непревзойденным актерским составом и тонкой детективной атмосферой.

О чем будет фильм

История вращается вокруг четырех неугомонных пенсионеров – Элизабет, Рона, Ибрагима и Джойс, которые развлекаются, расследуя нераскрытые убийства в своем доме престарелых. Но когда они сталкиваются с загадочной смертью, их игра превращается в настоящее детективное расследование.

"Клуб убийств по четвергам" – это история о том, как хобби становится опасно увлекательным делом, а герои оказываются в водовороте интриг и опасностей", – говорится в официальном описании ленты.

Актерский состав

В главных ролях:

Гелен Миррен – Элизабет, предположительно бывшая сотрудница MI5;

Пирс Броснан – Рон, бывший профсоюзный активист;

Бен Кингсли – Ибрагим, психиатр на пенсии;

Селия Имри – любознательная экс-медсестра Джойс.

Также в фильме снялись: Наоми Эки, Дэниел Мэйс, Генри Ллойд-Хьюз, Том Эллис, Джонатан Прайс, Дэвид Теннант, Пол Фриман, Джефф Белл, Ингрид Оливер и Ричард Э. Грант.

Особый шарм этому проекту добавляет то, что многие актеры уже имели общий опыт работы:

Гелен Миррен и Бен Кингсли начинали вместе в Королевском Шекспировском театре,

Миррен и Броснан пересекались в фильме "Долгая Страстная пятница" (1980),

Миррен и Имри работали вместе в комедии "Девушки из календаря" (2003).

Сценарий к фильму написали Кэти Бренд и Сюзанна Хиткот, адаптировавшие роман для стримингового формата, а Крис Коламбус взял на себя ключевую роль в постановке и продюсировании проекта.

Когда ждать премьеру

Netflix назначил релиз 28 августа 2025 года.

Первый роман "Клуб убийств по четвергам" стал настоящим хитом, попав в списки бестселлеров New York Times и получил три продолжения. Осенью 2025 года ожидается выход пятой книги серии.

Так что если фильм преуспеет, вполне вероятно, что зрители получат целую серию экранизаций в стиле утонченного криминального юмора. Это история о том, что страсть к разгадыванию загадок и жажду жизни не останавливают ни возраст, ни обстоятельства.

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