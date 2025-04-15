Почему сериал 'Пульс' от Netflix вряд ли станет хитом: названы две проблемы

Медицинские драмы традиционно имеют высокие рейтинги. "Анатомия Грей" держится на экранах уже почти два десятилетия, "Скорая помощь" стала культовой классикой, а HBO недавно успешно запустил реалистический сериал "Питт". На этом фоне Netflix решил представить свой первый оригинальный англоязычный сериал о больнице – "Пульс", созданный Зои Робин.

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Действие разворачивается в травматологическом центре в Майами, где работает группа врачей-ординаторов. В центре сюжета – не только медицинские кейсы, но и сложные личные драмы, включая тему сексуальных домогательств. Но, несмотря на сильный актерский состав и потенциально интересную завязку, сериал вряд ли станет большим хитом, говорят эксперты Variety.

Сюжетная дезориентация и отсутствие структуры

Традиционно медицинские драмы постепенно погружают зрителя в мир героев, давая время привыкнуть к персонажам, отделениям, ритму работы больницы. В "Пульсе" же все наоборот: шоу начинается с охватывающего Майами урагана – и зритель сразу оказывается в эпицентре кризиса, не имея никакого представления о том, кто эти люди, как они связаны между собой и в каком отделении работают.

Режиссерское решение растянуть катастрофу на полсезона выглядит как попытка оригинального подхода, однако лишь дезориентирует. Ретроспективные сцены и намеки на прошлое дают отрывочные представления о героях, но этого недостаточно для глубокого погружения. Это лишает сюжет эмоционального центра – в ситуациях стресса зритель просто не знает, за кого волноваться.

Поверхностное и противоречивое изображение сексуальных притязаний

Второй и гораздо более серьезной проблемой "Пульса" является способ, в который сериал представляет тему сексуальных притязаний. Уже в первой серии зритель узнает, что главная героиня, доктор Дэнни Симмс (Вилла Фицджеральд), подала жалобу на своего руководителя, доктора Ксандера Филлипса (Колин Вуделл). После этого ее временно повышают, а Филлипса отстраняют. Но из-за карантина, вызванного ураганом, обоим приходится работать вместе еще одну смену.

То, что могло бы стать глубоким и смелым исследованием сложной темы, выглядит слишком упрощенно и нечетко. Отсутствие развернутой предыстории отношений Дэнни и Ксандера, а также слишком общие намеки на характер нарушения создают странное ощущение манипуляции – зритель не понимает, можно ли доверять главной героине, и в то же время не видит веских доказательств ее неправоты.

Сериалы обычно стремятся глубоко и ответственно подходить к подобным темам. В "Пульсе" эта линия выглядит как драматический инструмент, а не как нравственная или психологическая история.

Что удалось

Несмотря на существенные недостатки, у "Пульса" есть и свои сильные стороны. Начиная с 6-й серии, сериал будто бы перезапускается: герои получают больше экранного времени, сюжет – больше глубины, а зритель – хотя бы частичное понимание прошлого Дэнни и ее сестры Харпер.

Особенно выделяется студентка-медик Камила Перес – жизнерадостная, дружелюбная, с ярким характером. Ее энергия контрастирует с истощенными, раздраженными врачами.

Сериал "Пульс" имел шанс стать ярким дополнением к списку медицинских драм, но выбрал неправильный старт. Вместо постепенного погружения зрителя бросают в водоворот событий. Критики отметили поверхностные реакции и сомнительную драматизацию сложных тем.

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