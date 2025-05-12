Клубника будет иметь более сочные и крупные плоды: неожиданный совет по выращиванию

Выращивание клубники невероятно приятное занятие, ведь как только появляются первые плоды, все усилия оправдывают себя. Однако уход за ней может быть несколько сложным, прежде чем растение достигнет стадии плодоношения, поскольку она требует много солнечного света, полива и удобрений.

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К счастью, эксперт по садоводству, который пользуется ником gardening.with.ish в TikTok, поделился, как получить "удивительную клубнику" в этом году. По его словам, одну задачу стоит выполнить прямо сейчас.

Итак, если у вас начинают появляться первые цветы на клубнике, это замечательно, но это также означает, что энергия сосредотачивается не на развитии листьев и корней. Поэтому их стоит оборвать.

"Поэтому, как следствие, их отсечение на самом деле скорее полезно, чем вредно", - говорит эксперт.

Радикальный метод вообще предусматривает срезание растений у корней. "Мне нравится делать это у основания стебля, чтобы не тратить энергию, и, замедляя рост, вы сосредоточите больше энергии на развитии корней, а также на растении и листьях", – пояснил автор видео.

Это особенно замечательно для таких растений, как вечноплодные, поскольку они плодоносят с июня по сентябрь, поэтому чем больше их будет, тем вкуснее будут плоды.

Если вы избавитесь от первого цветка, то можете получить более здоровое и крепкое растение, а также лучшие плоды примерно с июня.

Поэтому, если есть какая-то работа, которую вам стоит выполнить в саду в эти выходные, то это как раз прищипывание растений клубники.

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