Клубника будет оставаться свежей до 30 дней: в каком растворе помыть

Клубника известна тем, что размягчается и плесневеет уже через несколько дней после покупки, но профессиональный подход к хранению может сохранить ее свежей больше месяца.

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Эксперт по хранению продуктов питания Джерри Джеймс Стоун поделился действенным лайфхаком. Для начала, посоветовал он, чрезвычайно важно покупать свежие ягоды, пишет Express.

"Ни один метод хранения не поможет вам, если вы принесете домой плохие ягоды. Выбирайте клубнику, которая блестящая с ярко-красным цветом, без пятен и, конечно же, плесени", – сказал он.

Посмотрите на дно упаковки и выберите ту, которая выглядит лучше всего. Далее пришло время помыть ягоды. И именно в этом заключается секрет. "Этот метод направлен на уничтожение бактерий и плесени. Замочите ягоды в растворе уксуса, который состоит из трех частей воды и одной части белого уксуса. Оставьте их на 15 минут", – сказал эксперт.

В результате ваши ягоды будут оставаться свежими более 25 дней.

По словам Джерри, ягоды также будут оставаться свежими, если их хранить в герметичном контейнере.

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