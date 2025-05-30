Клубника перетертая с сахаром на зиму: рассказываем, как правильно приготовить заготовку

Клубника – одна из самых вкусных и бюджетных ягод, которую любят все. Готовить из нее можно очень вкусные десерты, а также мороженое, напитки и соусы, варенье, джем. Еще клубнику можно хранить в перетертом виде.

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Редакция FoodOboz делится рецептом и правилами приготовления очень вкусной клубники с сахаром.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг

сахар – 1 кг

Способ приготовления:

1. Клубнику тщательно помойте, обсушите полотенцем и разложите на ровной поверхности.

2. Измельчить ягоды с помощью блендера, добавьте сахар, но не весь, только 900 г и перемешайте.

3. Разложите клубничное пюре по стерилизованным банкам, а оставшиеся 100 гр сахара выложить тонким слоем сверху. Это необходимо, чтобы не допустить попадания воздуха в банку с ягодами. В конце закройте банки крышками и хранить в холодильнике или в подвале.

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