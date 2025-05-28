Как выбрать вкусную, спелую и безопасную клубнику в магазине и на рынке: на что обратить внимание

Сезон вкусной и полезной клубники в самом разгаре. Это не только вкусная, но и очень универсальная ягода, которую лучше всего есть в сыром виде, а также из нее можно делать вкусные десерты, торты, желе, варенье.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как выбрать на рынке и в магазине вкусную, а главное – качественную и без химии клубнику.

Цвет

При покупке обращайте внимание на то, чтобы ягоды были однородного яркого красно-розового цвета. И при этом на плодах не должно быть пятен.

Еще важно знать, что если ягоды сильно красные или имеют интенсивно темно-красный цвет, то она в самом пике спелости или уже перезрела. Если же ягода целая и не мятая, ее нужно употребить сразу после покупки. Не стоит выбирать ягоды неестественного яркого цвета, чем она ярче, тем больше вероятность, что в ней есть "химия".

Форма ягод

Ягоды могут быть разного размера, это зависит от сорта. Если на ягодах сухие или желтые листья, это "говорят" о том, что клубника была сорвана уже давно. Еще важно обратить внимание, что если между мякотью и листьями есть расстояние – клубника точно сладкая. Если же листья прилегают плотно, это значит ягоды с кислинкой.

Аромат

У спелой, качественной клубники должен быть насыщенный о очень вкусный аромат. Если же запаха нет, тогда возможно, ее "кормили" добавками и удобрениями. Если же она имеет посторонние или даже неприятные запахи, плоды могли обработать химией.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусные творожные ватрушки с клубникой.