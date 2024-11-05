Когда Черная пятница в Украине в 2024 году: почему так называется и как возникла

Ежегодно в ноябре мир охватывает коммерческая лихорадка под названием "черная пятница". На этот день многие магазины назначают акции со скидками, а жаждущие удачного шопинга штурмуют торговые точки.

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OBOZ.UA рассказывает, когда черная пятница состоится в Украине в 2024 году. А также рассказывает, откуда пошла подобная традиция.

Когда Черная пятница в 2024 году

По традиции день шопинга объявляется в пятницу после американского Дня благодарения и дает старт сезону подготовки к Рождеству. Американцы отмечают этот праздник в четвёртый четверг ноября. В этом году он выпадает на 28 число. А значит, Черная пятница-2024 состоится 29 ноября.

История Черной пятницы

Первыми акцию со скидками придумали владельцы магазинов в городе Филадельфия, штат Пенсильвания в 1950-х годах. Именно в этом городе после Дня благодарения проводился футбольный матч между командами армии и флота США. Конечно, это привлекало огромные толпы болельщиков. От нечего делать перед игрой они, в частности, заходили в магазины и нередко что-то оттуда воровали. Но поскольку людей было действительно много, полиция с ворами не справлялась. Так этот день стали называть черной или тяжелой пятницей.

Городские власти попытались избавиться от негативной славы дня, когда проводилась игра, и переименовать его в "Большую пятницу". Но искусственный термин не прижился.

С задачей справились те же торговцы, которые больше всего страдали в день матча. Они решили не отдавать свои товары ворам даром, а ввести день больших скидок, чтобы люди добровольно покупали их по выгодной цене. Акция неожиданно возымела большой успех и начала распространяться по городу, дальше по штату, всей стране и в конце концов охватила весь мир.

Еще одна версия происхождения названия связывает его с традицией вести бухгалтерию в послевоенные годы. Тогда прибыль записывали в гроссбухи черными чернилами, а убытки – красными. День скидок оказался выгодной затеей, еще и название стало уместным и уже не имело того отрицательного оттенка.

С развитием интернета Черная пятница не могла не распространиться и на интернет-торговлю. Так возник Киберпонедельник, отмечаемый после выходных. В этом году он выпадает на 2 декабря.

А самая Черная пятница из однодневной акции давно превратилась в целый сезон со скидками и выгодными предложениями. Отдельные сети могут устанавливать специальные цены в течение недели и более, а некоторые объявляют весь ноябрь местом удачных покупок.

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