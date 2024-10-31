Рождественский пост на носу: когда кончается и что нельзя делать

Православный календарь включает в себя четыре многодневных поста в год, одним из которых является Филипповский. Его еще называют Рождественским, ведь он предшествует важному празднику Рождества Христова.

Видео дня

Настанет этот пост совсем скоро. Поэтому OBOZ.UA подробно рассказывает о том, когда он начинается и заканчивается, с какими ограничениями связан и какие имеет послабления.

Когда продолжается Рождественский пост

Народное название этого периода – Филипповка – намекает на то, что начинается Рождественский пост на следующий день после праздника апостола Филиппа. Он приходится на 14 ноября и является последним днем, когда можно есть мясные и молочные блюда. Поститься православные христиане начинают 15 ноября.

Продолжительность Рождественского поста у христиан восточного обряда составляет 40 дней. Поэтому заканчивается он в Сочельник – 24 декабря.

Значение Рождественского поста

Православные на протяжении всей Филипповки почитают и прославляют Боговоплощение, то есть рождение Сына Божия в человеческом теле. Этот период следует посвятить очищению души молитвой и покаянием, сдержанности в удовольствиях и добрым делам. Его духовная составляющая не менее важна, чем ограничения в пище, которые накладываются на верующих в это время.

На символическом уровне Рождественский пост сравнивают с постом Моисея. Ветхозаветный пророк испытывал себя в течение 40 дней перед тем, как получить заповеди Божьи. А современные люди проходят схожий путь, чтобы подготовить себя к празднику в честь рождения Христа.

Запреты Рождественского поста

Пост перед Рождеством несколько менее суров, чем Великий пост, предшествующий Пасхе, но включает в себя также немало ограничений. В первую очередь верующим следует отказаться от любой пищи животного происхождения – мясных и молочных продуктов, а также яиц. Под запретом также употребление алкоголя.

А вот ограничения на потребление растительного масла в Филипповку не так строги. Блюда с растительным жиром можно есть во вторник, четверг и выходные. Чаще разрешается также есть рыбу. Она может быть на столе по субботам и воскресеньям и в праздничные дни.

Такой режим нужно соблюдать не всем – церковь дает послабления некоторым категориям людей. Так не ограничивать себя в пище могут те, кто занимается тяжелым физическим трудом, например, сражается на передовой. От поста освобождаются также люди, страдающие серьезными болезнями, женщины, которые вынашивают или кормят грудью младенцев, дети до 14 лет.

Однако даже им важно соблюдать духовные ограничения во время поста. В эти дни всем нужно воздержаться от брани и ссор, не думать и не говорить плохо о других, не посещать развлекательные заведения, громко праздновать что-то.

Когда заканчивается Рождественский пост

Период воздержания от излишеств длится до 24 декабря включительно. Ограничения снимаются непосредственно в рождественский день. А вот Сочельник отмечают, хоть и сытным, но постным ужином. Все 12 блюд должны быть приготовлены без мяса, молока и яиц.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будут ли Рождество и Новый год этой зимой выходными.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.