Когда День ангела Дмитрия в 2024 году: новая дата праздника

В христианской традиции покровителем каждого дня является определенный святой, оберегающий и защищающий людей. День ангела Дмитрия посвящен памяти Димитрия Солунского – греческого воина-мученика, убитого за христианскую веру.

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Святой Дмитрий издавна был одним из самых почитаемых святых для украинцев. OBOZ.UA рассказывает, когда День ангела Дмитрия в 2024 году и чем особенна дата.

День ангела Дмитрия

Раньше день Дмитрия выпадал на 6 ноября, однако с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата праздника изменилась.

День ангела Дмитрия празднуют 26 октября. А христиане западного обряда чтят память святого 8 октября.

История праздника

Дмитрий или Димитрий жил в городе Солунь на территории современной Греции. Мальчик воспитывался в зажиточной семье чиновников, а его родители были тайными христианами. Это были времена жестоких гонений и преследований христиан. Но Дмитрий, во взрослом возрасте заняв место отца, не скрывал своей религии. Император Максимилиан приказал арестовать Димитрия и бросить в тюрьму.

В темницах случилось незаурядное событие. Димитрий благословил на бой с императорским любимцем молодого воина Нестора, почти не имевшего шансов одолеть сильного противника. Но после молитв Димитрия Нестор неожиданно победил, чем разгневал императора. Максимилиан приказал убить обоих – и Нестора, и Димитрия.

Солунские христиане позже построили над могилой праведника Базилику Святого Димитрия.

В Киевской Руси очень чтили святого Димитрия Солунского. В его честь был построен Собор Святого Дмитрия, позже превращенный в Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Святой Дмитрий считается христовым воином и чудотворцем.

Народные традиции

День Дмитрия считался началом настоящих холодов. В народе говорили: "Святой Юрий землю открывает, а святой Дмитрий – закрывает".

После Дмитриева дня крестьяне не выгоняли скот на пастбище, да и огородные и полевые работы уже прекращали. Ко дню Святого Димитрия заканчивались сватовства.

Субботу перед праздником называют Дмитровской поминальной. Этот день считается осенними поминками. Принято молятся за упокой умерших близких, посещать могилы и устраивать поминальный обед дома.

По народным традициям на день Дмитрия не стоит выполнять домашнюю работу, шить, прясть заниматься другим рукоделием. Мужчинам запрещалось колоть дрова и заниматься строительными работами

По праславянским традициям в этот день нельзя ничего делать с водой: стирать, мыть убирать.

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