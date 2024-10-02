Когда отмечают День ангела Дениса: новая дата

Ежегодно в октябре православная церковь чтит память Дионисия Ареопагита – влиятельного святого и великомученика. Конечно, с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь этот праздник изменил дату.

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OBOZ.UA рассказывает, когда теперь в октябре отмечаются именины Дениса. А также о святом, которому посвящен этот день.

Когда в октябре отмечают именины Дениса

По старому календарю день Дионисия Ареопагита приходился на 16 октября. После календарной реформы все церковные даты сместились на 13 дней назад. Таким образом, день, посвященный великомученику и, соответственно, именины всех мужчин по имени Денис теперь отмечается 3 октября.

История святого Дионисия Ареопагита

Греческий христианский мыслитель и первый епископ Афин жил в 1 веке нашей эры. Считается, что он был учеником апостола Павла, а Библия относит его к апостолам от семидесяти – когорте первых последователей Иисуса.

Родился Дионисий Ареопагит в Афинах – городе науки и просвещения. Поэтому и образование получил, как на свое время, самое лучшее. По примеру выдающихся философов Пифагора и Платона, он отправился в Египет, в город Гелиополь, чтобы изучать астрономию. А именно в египетских землях стал свидетелем солнечного затмения, совпавшего во времени с распятием Христа.

Вернувшись в Афины образованный муж был избран в Ареопаг – демократический афинский орган власти. Именно во время одного из его собраний он познакомился с апостором Павлом и стал его последователем. Приняв крещение и пробыв его учеником, Дионисий стал епископом Афин.

Во время своего служения он посетил Рим, чтобы встретиться с апостолами Петром и Павлом, которых пленил император Нерон. После их казни Дионисий отправился в Германию, Испанию и Францию с проповедями. Он хотел продолжить дело своего наставника. Но во время миссии в Галлию он стал жертвой гонений на христиан и принял мученическую смерть.

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