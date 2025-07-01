Когда и что делать на огороде: лунный календарь на июль

Июль – пик сезона в саду и на огороде. В этот период растения интенсивно растут, требуют системного ухода, подкормки, защиты от вредителей и болезней. Однако не все дни одинаково пригодны для различных видов работ.

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Чтобы избежать лишнего стресса для растений, стоит ориентироваться на лунный календарь, ведь фазы Луны и расположение в знаках Зодиака напрямую влияют на жизнедеятельность зеленых культур. OBOZ.UA публикует лунный календарь на июль.

Фазы Луны в июле 2025 года

2 июля (22:34) – переход к растущей Луне;

10 июля (23:40) – полнолуние;

18 июля (11:02) – начало убывающей Луны;

24 июля (18:07) – новолуние.

Календарь работ садовода-огородника на июль 2025 года

Благоприятные дни для основных работ:

Вспашка, рыхление, окучивание, культивация – 12, 13, 16, 17, 21 июля;

Закладка компоста – в любой день, кроме периодов новолуния и затмений;

Обрезка веток и побегов – 14–21 июля;

Опрыскивание, борьба с вредителями – 21 июля;

Полив (независимо от фазы) – 5, 6, 14, 15, 23 июля;

Прививка – 5, 6 июля;

Прополка сорняков – 21 июля;

Внесение минеральных удобрений – 5, 6 июля;

Внесение органических удобрений – 11, 14, 15, 19 июля.

Нежелательные периоды для работ:

Новолуние (25 июня и 24 июля) – воздержитесь от пересадок, посевов, прищипок и обрезки.

Периоды затмений – по возможности воздержитесь от любых вмешательств.

Пребывание Луны в знаках Овна, Льва, Девы, Стрельца – эти знаки считаются малопродуктивными, поэтому посадки, пересадки, а также обрезки лучше отложить.

Лунный календарь касается не только открытого грунта, но и теплиц, парников и даже комнатных растений. Работы с пересадкой, прищипками или обрезкой комнатных культур тоже стоит планировать в соответствии с благоприятными датами.

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